رئيس جهاز مدينة السادات: افتتاح 3200 وحدة سكنية قريبا

قال المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز مدينة السادات، إن المدينة هي إحدى مدن الجيل الأول لهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، والتي جرى إنشاؤها في عام 1978 طبقا للقرار الجمهوري رقم 123، وأطلق عليها «ريحانة مدن هيئة المجتمعات العمرانية».

سالمان: وصل إجمالي استثمارات المدينة لـ15 مليار جنيه

وأضاف «سالمان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المدينة وبعد مرور 40 عاما عليها فقد وصل إجمالي الاستثمارات في المدينة إلى ما يقارب الـ15 مليار جنيه، كما تسعى الدولة جاهدة في التحرك على كافة مسارات التنمية، خاصة في المدن الجديدة لتحقيق التنمية للمواطنين والمستثمرين على حد السواء.

سالمان: نعمل على جذب مزيد من الاستثمارات بمختلف المحاور

وأوضح أن جهاز المدينة يسعى بكل ما أوتي من قوة نحو جذب مزيد من الاستثمارات في مختلف المحاور، مشيرا إلى أن المدينة تمتد على مساحة 121 ألف فدان، وبها إحدى أكبر قلاع مدن الصناعة في مصر، وعلى مستوى التنمية الزراعية، فبالمدينة أكثر من 55 ألف فدان زراعي، وفي الناحية العمرانية بها 14 حيا سكنيا.

وأكد أن الدولة أنشأت أكثر من 16 ألف وحدة سكنية، وحاليًا يتم تسليم 6300 وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعي، وجاري حاليا إنشاء 3200 وحده سكنية، وجاهزين للافتتاح خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتابع: «الطرق والمرافق والبنية التحتية فالمدينة مكتملة، فيما عدا جزء من التوسعات، وجاري التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية للبدء في أعمال الترفيق، ولدى المدينة 40 ألف قطعة سكنية، تم تسليم 26 ألف قطعة، فيما جاري التنسيق لتسليم 16 ألف قطعة».