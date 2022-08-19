تعرف على مصاريف كلية صيدلة جامعة مدينة السادات 2022.. تضم 8 أقسام

يبحث الكثير من طلبة الثانوية العامة الحاصلين على الحد الأدنى للقبول في كلية الصيدلة في محافظة المنوفية، عن مصاريف كلية صيدلة جامعة مدينة السادات 2022، وذلك بعد ظهور نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى.

مصاريف كلية صيدلة جامعة مدينة السادات 2022

ومن المقرر أن تكون مصاريف كلية صيدلة جامعة مدينة السادات 2022، 1300 جنيه مثل الأعوام السابقة بدون زيادة أو نقصان، حيث تلقى كلية الصيدلة بجامعة السادات اهتماما كبيرا من طلاب الثانوية العامة كخيار ثان بعد كلية الصيدلة بجامعة المنوفية.

تفاصيل مصاريف كلية صيدلة جامعة مدينة السادات 2022

ويسعى الطلاب حاليا لمعرفة كل شيء عن كلية الصيدلة جامعة السادات من بينها مصاريف كلية صيدلة جامعة مدينة السادات 2022، والأقسام الموجودة بها وكل المعلومات المتوفرة عنها، وهو ما تقدمه «الوطن» في خدماتها للطلاب.

إعلان نتيجة تنسيق الصيدلة بجامعة السادات

وأعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مؤتمر صحفي عقده بالأمس، عن نتيجة تنسيق كليات المرحلة الأولى، ومن ضمنها كلية الصيدلة بجامعة السادات التي جاء الحد الأدنى للقبول بها 370 درجة، بينما كان الحد الأدنى للقبول بالكلية العام الماضي كان 363 درجة ليكون الفارق 7 درجات كاملة.

أقسام الكلية والأوراق المطلوبة

ووفقا للموقع الرسمي لكلية الصيدلة بجامعة السادات فهي تحتوي على 8 أقسام مختلفة: «قسم الكيمياء الصيدلية، الكيمياء التحليلية، الكيمياء الحيوية، التكنولوجيا الصيدلية، قسم العقاقير، قسم الميكروبيولوجيا، الأدوية والسموم، وقسم الصيدلة الإكلينيكية».

الأوراق للتقديم في كلية الصيدلة وهي:

1- أصل شهادة الميلاد.

2- أصل شهادة الثانوية العامة.

3- 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

4- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

5- إيصال دفع المصاريف.

6- إحضار «دوسيه» لوضع الأوراق داخله للحفاظ عليها.

7- الانتهاء من توقيع الكشف الطبي.

8- تقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.