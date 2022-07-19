وزير التعليم العالي ورئيس «مدينة السادات» يفتتحان المنشآت الجديدة بالجامعة

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، عددًا من المنشآت والمباني الجديدة بجامعة مدينة السادات، برفقة الدكتور أحمد بيومي رئيس جامعة مدينة السادات، وحضور الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور أنور إسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية بالوزارة، ولفيف من قيادات الجامعة.

وشهدت الزيارة افتتاح مبنى إدارة الجامعة الذي يضم العديد المكاتب الإدارية، ومبنى الفصول الدراسية لكلية السياحة والفنادق، ومبنى كلية التربية للطفولة المبكرة، ومبنى مشرحة كلية الطب البيطري والذي بلغت تكلفته 34 مليون جنيه، ومتحف التشريح بكلية الطب البيطري، بالإضافة إلى مشروع رفع كفاءة البنية التحتية لكلية الطب البيطري والذي بلغت تكلفته 300 مليون جنيه.

الوزير يتفقد مركز الاختبارات الإلكترونية

وتفقد الوزير مركز الاختبارات الإلكترونية «أسبقية أولى» والذي يحتوي على 280 جهازًا، ومبنى المعامل المركزية بكلية الطب البيطري، والذي بلغت تكلفته 233.5 مليون جنيه، وتم تجهيز 5 معامل به بالفعل، لتصبح جاهزة لاستقبال الطلاب، كما تم الانتهاء من تجهيز المكاتب الإدارية للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

كما تفقد الدكتور عبدالغفار الأعمال الإنشائية الجارية بمباني كليات «الحقوق، التجارة، التربية، الهندسة، الصيدلة، طب الأسنان»، بالإضافة إلى المدرجات المركزية، وأشاد الوزير بالإلتزام بمعدلات التنفيذ التي تسير وفقًا للجداول الزمنية المُتفق عليها مُسبقًا، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بكافة المعايير الفنية بكافة الإنشاءات الجارية، لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة للطلاب.

زيارات ميدانية هامة

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن زيارة جامعة مدينة السادات تأتي ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي يقوم بها وزير التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات الحكومية، لتفقد الإنشاءات الجديدة لمباني الكليات والمعامل والمدرجات والفصول الدراسية ومراكز الاختبارات الإلكترونية، لضمان جاهزيتها للعمل وتزويدها بأحدث الأجهزة التكنولوجية والتقنية اللازمة لنجاح سير العملية التعليمية.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن مبنى إدارة جامعة مدينة السادات الجديد، يضم مكاتب رئيس الجامعة ونواب وأمين عام الجامعة وكل الإدارات المُرتبطة بها، كما أنه تم تصميم المبنى بما يتماشى مع تلبية مُتطلبات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتيسير الخدمات المُقدمة لهم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن مبنى كلية التربية للطفولة المُبكرة يضم «3 مدرجات سعة 300 طالب، وعدد 2 قاعة للمناقشات وأداء الامتحانات ومكاتب إدارية وملاعب رياضية ومساحات خضراء وأماكن انتظار»، وذلك بتكلفة بلغت 65 مليون جنيه، كما يحتوي متحف التشريح بكلية الطب البيطري، على العديد من عينات العظام ونماذج مُحنطات لأنواع عديدة ومتنوعة من الحيوانات والطيور والأسماك، وذلك بهدف تدريب الطلاب بشكل عملي، وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.