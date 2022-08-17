تعرف على نتيجة تنسيق كلية صيدلة جامعة مدينة السادات 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، نتيجة تنسيق كلية صيدلة جامعة السادات 2022، في مؤتمر عقده الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، وجاءت الكلية بمجموع 370 درجة، وذلك بالنسبة لطلبة الشعبة العلمية بتنسيق المرحلة الأولى.

نتيجة تنسيق كلية صيدلة جامعة مدينة السادات 2022

ولقيت نتيجة تنسيق كلية صيدلة جامعة السادات 2022، اهتمام وبحث العديد من طلبة الثانوية العامة في الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها أحد كليات القمة اللتي يبحث عنها الطلاب باستمرار، والتي يسعى الآلاف من طلاب الثانوية العامة دخولها لوجود فرص عمل كثيرة بعد التخرج.

وجاءت نتيجة تنسيق كلية صيدلة جامعة السادات 2022، أعلى من العام الماضي الذي كان الحد الأدنى للقبول في كلية الصيدلة في 363 درجة، بينما في العام الحالي جاءت بمجموع 370 درجة، ليكون الفارق 7 درجات بين العام الحالي والماضي، وفق ما أعلنه وزير التعليم العالي قبل قليل في المؤتمر الصحفي.

أقسام كلية الصيدلة

وبحسب الموقع الرسمي لكلية الصيدلة جامعة السادات، يوجد 8 أقسام تتمثل فيما يلي: «قسم الكيمياء الصيدلية، الكيمياء التحليلية، الكيمياء الحيوية، التكنولوجيا الصيدلية، قسم العقاقير، قسم الميكروبيولوجيا، الأدوية والسموم، وقسم الصيدلة الإكلينيكية».

وجاء باقي تنسيق الكليات 2022 للمرحلة الأولى بواقع 91.6% لكلية الطب البشري، بينما بلغت طب الأسنان 91.34%، و90.73% للعلاج الطبيعي، و90% للصيدلة، وذلك بالنسبة لطلاب علمي علوم، والذي أعلن عنه الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مؤتمر صحفي قبل قليل للإعلان عن تنسيق المرحلة الأولى للجامعات.