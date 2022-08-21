سفير كندا بالقاهرة يشارك في حصاد المانجو بسقارة «صور»

أعلنت السفارة الكندية في مصر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن سفير البلاد لدى مصر لويس دوما وعائلته قضوا عطلة نهاية الأسبوع في سقارة لتعلم طريقة حصاد المانجو.

وكان السفير الكندي في القاهرة، قد حصل على قفص من ثمرة «المانجو الإسماعيلاوي» من نظيره النيوزيلندي، وكتب سفير كندا بالقاهرة تغريدةً على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال فيها: «سفير نيوزيلندا هو رجل لطيف للغاية.. شكرًا على المانجو الإسماعيلاوي»، كما أرفق السفير التغريدة بصورة لقفص المانجو، مصحوبة بورقة كُتب عليها «مع تحيات سفير نيوزيلندا».