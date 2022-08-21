الرئيس النمساوي يتعرض لحادث في منطقة جبلية.. نقل إلى أقرب مستشفى

تعرض الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، مساء اليوم الأحد، لحادث انزلاق أثناء السير على الأقدام في منطقة جبلية.

انزلقت قدماه أثناء نزهة جبلية في منطقة كاونرجرات

وذكر بيان لقصر هوفبورج الرئاسي أن الرئيس النمساوي، أن دير بيلين أصيب بجروح في حادث جبلي اليوم، حيث انزلقت قدماه أثناء نزهة جبلية في منطقة كاونرجرات، ونقلته قوات الحرس الخاص إلى أقرب مستشفى.

الرئيس النمساوى يعاني من جروح وكدمات وارتجاج طفيف

وأشار البيان إلى أن الرئيس يعاني من جروح وكدمات وارتجاج طفيف، وسوف يبقى بالمستشفى بناءً على نصيحة الأطباء المعالجين له، كما يلغي مواعيده في منتدى ألباخ يومي غدًا الإثنين وبعد غد الثلاثاء.