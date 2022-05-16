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عاجل .. النمسا تفرض حزمة سادسة من العقوبات على روسيا

كتب:

شيماء عادل
09:38 ص | الإثنين 16 مايو 2022
الحرب الروسية الأوكرانية - أرشيفية

الحرب الروسية الأوكرانية - أرشيفية

أفاد موقع «العربية» الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل، بأنّ وزير خارجية النمسا أعلن أنّ دول الاتحاد الأوروبي ستفرض حزمة عقوبات سادسة على روسيا خلال الأيام المقبلة. 

الحرب الروسية الأوكرانية

وكانت روسيا تعرضت لمجموعة من العقوبات السياسية والاقتصادية على 5 مراحل مختلفة، على خلفية العملية العسكرية التي شنّتها روسيا على أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية.

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بقلم شيماء عادل