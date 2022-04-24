روسيا اليوم: النمسا ترفض انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

أفادت وكالة روسيا اليوم، بأن السلطات النمساوية ترفض عرض عضوية الاتحاد الأوروبي على أوكرانيا، موضحة أنه لا يجوز أن تحصل كييف على وضع مرشح في شهر يونيو المقبل، كما طالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وفقا لتصريحات وزير الخارجية ألكسندر شالنبرج والتي نقلتها عنها وكالة روسيا اليوم الإخبارية، خلال قمة وسائل الإعلام الأوروبية في ليخ أم آرلبيرج.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد وقع في 28 فبراير الماضي، على طلب الانضمام كعضو جديد إلى الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي كان سببا في بدء الصدام الروسي الأوكراني، بحسب ما نقلت روسيا اليوم .

خارجية النمسا: أوكرانيا تحتاج وقتا أطول للانضمام للاتحاد

وفي مستهل أخبارها التي عرضتها وكالة روسيا اليوم، حول مستجدات الملف الروسي الأوكراني، نقلت تصريحات وزير الخارجية النمساوي، الذي أكد أن هناك العديد من الدول في غرب البلقان، احتاجت وقت أطول بكثير للوصول إلى وضعها الحالي كمرشح.

النمسا: لا حاجة لضم أوكرانيا للاتحاد الأوروبي مستقبلا

ويرى الوزير النمساوي، أن مسألة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لا حاجة لطرحها في المستقبل، مبينا أنها يمكنها أن تتقارب من الاتحاد الأوروبي بعدة طرق أخرى، غير الانضمام، كعقد عدة اتفاقيات موقعة بالفعل، أو الاندماج في الجوانب الاقتصادة، وغيرها من المجالات التي تمكنها من التقارب وليس الانضمام، بحسب روسيا اليوم.

وتتوافق تصريحات وزير خارجية النمسا مع تصريحات أخرى سابقة للرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، وأكد فيها استحالة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قريبا، مشيرا إلى أن الأمر صعب حين يتعلق بدولة تعاني من الحرب.

وبحسب وكالة روسيا اليوم، لم ينفي الرئيس الفرنسي حينها احتمالية ضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في وقت ما، بينما أكد أن الأمور تصعب خلال الفترة الحالية فقط.