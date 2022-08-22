إصابة 9 أشخاص جراء انقلاب حافلة في مدينة «ناجويا» اليابانية

أصيب 9 أشخاص على الأقل، لم تظهر على اثنين منهم أي علامات تدل على الحياة جراء حادث انقلاب حافلة، على طريق سريع في مدينة «ناجويا» اليابانية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «كيودو» اليابانية.

احتراق سيارة ركاب جراء الحادث

وأسفر الحادث عن احتراق سيارة ركاب، وأشارت قناة «إن إتش كيه» اليابانية، إلى اشتعال النيران في الحافلة بعد سقوط على جانبها، فيما أخمد رجال الإطفاء الحريق في حوالي 30 دقيقة.

وقالت تقارير إعلامية، إن الحافلة تابعة لشركة النقل «أوي كوتسو»، التي توفر النقل بين محطة سكة حديد «ناجويا» والمطار، وعادة يمكن لهذه الحافلات أن تستوعب 60 راكبًا وسائقًا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.