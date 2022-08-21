اليابان تدرس نشر 1000 صاروخ كروز بعيد المدى لمواجهة الصين

تدرس السلطات اليابانية نشر 1000 صاروخ كروز بعيدة المدى؛ لمواجهة الصين، ونقلت صحيفة «يوميوري» اليابانية عن مصادر عسكرية، أن الحكومة تدرس زيادة عدد صواريخ كروز طويلة المدى في الخدمة مع قوات الدفاع الذاتي في البلاد إلى 1000 صاروخ، وسط تدهور الوضع الأمني ​​في منطقة آسيا.

تقليص الفجوة بعدد الأسلحة في الخدمة مع الصين

وأضافت الصحيفة اليابانية، أن الحكومة اليابانية تدرس إمكانية امتلاك ما يقرب من 1000 صاروخ كروز بعيدة المدى، موضحة أنّه بالنظر إلى الوضع حول تايوان، فإنّ من المفترض أن يتم نشر الصواريخ، في الغالب في المنطقة الواقعة بين جزر نانسي وكيوشو.

بدورها، أشارت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية، إلى أنّ الهدف تقليص الفجوة في عدد الأسلحة في الخدمة مع الصين، التي لديها عدد كبير من الصواريخ الباليستية.

تحسين مدى طيران الصواريخ إلى آلاف الكيلومترات

ومن المخطط تحسين الصواريخ وجعل مدى طيرانها من عدة مئات من الكيلومترات إلى آلاف الكيلومترات، ما سيسمح للصواريخ بضرب أهداف في المناطق الساحلية، من الصين وكوريا الشمالية في حالة وجود تهديد.

وتخطط وزارة الدفاع اليابانية، لإنشاء نظام دعم استثماري للشركات التي تفي بأوامر الدفاع، والتي سيتم تضمينها في مشروع الميزانية للسنة المالية 2023، والتي ستبدأ في 1 أبريل 2023.

كانت الحكومة اليابانية تدرس، في وقت سابق، تجهيز سفينتين حربيتين جديدتين بنظام المعلومات القتالية والتحكم «أيجيس»، القادر على اعتراض الهجمات الجوية، الموجهة بصواريخ كروز بعيدة المدى، فيما قالت «نوفوستي»، إن من المفترض أن تعمل المدمرات الجديدة في «بحر اليابان» بشكل مستمر لمراقبة عمليات إطلاق صواريخ «بيونج يانج» المحتملة.