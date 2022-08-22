كنائس الإسكندرية تحتفل بعيد صعود العذراء مريم.. الزفة الأخيرة

احتفلت كنائس الإسكندرية، صباح اليوم الاثنين، بعيد العذراء مريم، بإقامة عدد من القداسات الإلهية وسط أجواء احتفالية كبرى، عقب أسبوعين من الصوم والصلاة شهدت خلالها الكنائس ما يعرف بـ«النهضات الروحية»، حيث أقيمت القداسات وتمت خلالها زفة العذراء الأخيرة احتفالا بالعيد بعدما كانت الكنائس تقيم كل يوم خلال الصوم تلك الزفة.

قداسات عيد صعود العذراء مريم في كنائس الإسكندرية

وقال القمص إبرام إميل، وكيل البابا تواضروس الثاني في الإسكندرية، إن طقوس عيد العذراء تشهد عدة مظاهر، حيث تبدأ من عشية ليلة العيد التي تشهد زفة العذراء ورفع البخور وسط أجواء سعيدة، ثم تقيم عدد من الكنائس سهرات روحية حتى فجر العيد تختتم بصلوات القداس الإلهي.

وأضاف الوكيل البابوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك كنائس تقيم أكثر من قداس في يوم العيد، ويصل عددها إلى 3 قداسات خلال يوم العيد حيث قداس السهرة إضافة إلى قداسين الأول والثاني المعتادين في الأعياد غير السيدية، لافتا إلى أن المسيحيين يأكلون المأكولات «الفطاري» عقب القداس الصباحي وذلك بعد اسبوعين من الصوم والنهضة الروحية، ما تعني أن الإنسان ينهض روحيا بالصلوات والتسبحة والصوم والعظات.

عيد صعود العذراء مريم

وأوضح أن صوم السيدة العذراء مريم ينتهي بعيد صعود الملائكة بجسد السيدة مريم، حيث لم يبق جسدها على الأرض بعد وفاتها، وهو عيد صعود جسد العذراء مريم إلى السماء، والتي تعيد به الكنيسة يوم 16 مسرى، الذي يوافق 22 من أغسطس، وفقا للمعتقد المسيحي.

وأكد أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعدد من الأعياد للسيدة العذراء مريم بجانب عيد صعودها، لعل أبرزها العيد الشهري للعذراء وهو يوم 21 من كل شهر قبطي، تذكارًا لنياحتها في 21 طوبة.