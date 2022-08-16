أسقف غرب الإسكندرية يدشن معمودية بكنيسة الأنبا بولا

دشن الأنبا إيلاريون، أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية، معمودية كنيسة الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس بالكيلو 35 بمنطقة كرير، وذلك على اسم القديس يوحنا المعمدان، حيث قام نيافته بصلاة القداس الإلهي بكنيسة السمائيين بذات الكنيسة على مذبح السيدة العذراء مريم، واشترك معه في الصلاة القس أبرام برسوم، كاهن الكنيسة، وعدد من الآباء كهنة القطاع وعدد كبير من الشعب.

جاء ذلك وسط أجواء مفرحة لشعب الكنيسة بالتزامن مع صوم العذراء مريم الذي يصومه المسيحيون لمدة أسبوعين خلال أغسطس الجاري، والذي بدأ صومه الأسبوع الماضي.

طقس التدشين.. مرة واحدة

وبحسب الطقس المسيحي، فإن التدشين يتم مرة واحدة في عمر الكنيسة أو ما تحويه من أيقونات أو المعمودية، ويستخدم في تدشينها زيت الميرون وهو زيت التخصيص والتقديس مثل ما يستخدم في سر المسحة المقدسة.

وتدور معظم صلوات التدشين من صلوات تدشين هيكل سليمان، وذلك حول بعض المعاني أولها معنى الرحمة والإنسان عندما يتقابل مع الله يجب أن يطلب منه الرحمة، فيما يردد من في الكنيسة كثيرًا «كرياليسون يا رب أرحم» لأنها الكلمة الوحيدة التي يقولها الإنسان في محضر الله.

سر المعمودية في المسيحية

يذكر أن المعمودية هي أولى الأسرار السبعة في المسيحية، أو هي المدخل إلى الأسرار السبعة، وبدونها لا يتم أي سر، ولعلها من أجل هذا أخذت اسم المعمودية لأنها عماد الأسرار، والأسرار تعتمد عليها أولًا.