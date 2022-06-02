بريد الوطن .. عيد الصعود.. واحتفالات دير العذراء بسمالوط

برعاية الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط، يحتفل دير العذراء بالمنيا كل عام لمدة أسبوع بـ«عيد الصعود الإلهى»، المكان ضمن برنامج السياحة العالمية والداخلية لأنه من أهم المحطات الرئيسية لرحلة العائلة المقدسة لمصر، حيث اختبأت بمغارة به لفترة.

بنت الملكة هيلانة، أم الأمبراطور قسطنطين، كنيسة باسم العذراء سنة 32م فى توقيت بناء كنيسة القيامة ببيت لحم. للدير أسماء «دير جبل الطير»، لأنه كان يعيش فيه طائر البوقيروس، و«جبل الكف»، يذكر التقليد القبطى أن العائلة المقدسة وهى تسير بجوار الجبل كادت تسقط عليهم صخرة كبيرة ألقتها ساحرة شريرة وعصابتها على المركب لأخذ ما معهم، فمد الطفل يسوع يده عليها ومنع السقوط فانطبعت كف يده على الصخرة، «دير البكرة» لوجود رهبان به كان يستخدمون البكرة فى رفع ما يحتاجون إليه من أسفل الجبل، «دير السيدة العذراء» لوجود الكنيسة الأثرية به. سرد «البابا تيموثاوس» بالقرن الرابع الميلادى فى مخطوط باسم «الصخرة» أنه بهذا المكان كان يعيش رهبان، قضى البابا أسبوعاً كاملاً بالدير، وقد استدعى «أسقف طحا الأعمدة» ليكون راعياً للمكان والرهبان. زمان توقيت الزيارة بالعيد يتزامن مع موسم الحصاد.

شكر وتقدير للسيد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، ومدير أمن المنيا، ومأمورى المراكز والقيادات الأمنية والضباط والجنود، وجميع المرافق والخدمات الأخرى من كافة الوزراء، للمجهود المبذول منذ فترة، لأمن وسلامة وراحة الزوار فى جميع الاحتفالات والزيارات للدير.

رفعت يونان عزيز - قلوصنا - سمالوط - المنيا

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