خطط لإجراء استفتاء في «خيرسون ودونيستك» قريبًا لضمهما إلى روسيا

أعلنت السلطات الروسية، اليوم، عن إجراء استفتاء حول إمكانية انضمام منطقة خيرسون ودونيستك وبعض المناطق الأخرى إلى روسيا، مؤكدين أن السكان هم من بيدهم اتخاذ ذلك القرار، وفقا لما أوردته صحيفة «إيه.بي.سي»، الأمريكية.

ولم يتخذ الكرملين أية إجراءات تسرع من وتيرة انضمام منطقتي خيرسون جوزابوريتديا ومقاطعتي دونيستك ولوهانسك، على الرغم من أن المسؤولين الذين عينهم الكرملين في تلك المناطق أعلنوا بالفعل عن خطط للتصويت للانضمام إلى روسيا.

المناطق التي تسيطر عليها روسيا بنيتها التحتية مدمرة

ومع اقتراب الحرب الروسية الأوكرانية من شهرها السادس، تسعى موسكو لحل هذه الأزمة، لاسيما أن المناطق التي سيطرت عليها روسيا دُمرت بنيتها التحتية بشكل كامل، وتحتاج إلى إعادة البناء في أسرع وقت وذلك بسبب قرب فصل الشتاء، فضلا عن عدم توقف حرب العصابات والهجمات المنهكة ضد الجيش الروسي من قبل القوات العسكرية في كييف.

وقال نيكولاي بيتروف، الباحث في برنامج روسيا وأوراسيا في المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية «تشاتام هاوس»، إنه من الواضح أن الأمر لن يستقر لفترة طويلة، حتى لو تم إجراء الاستفتاء، مضيفا أنه ستظل هناك مقاومة ضارية من خلال حرب العصابات والأعمال الإرهابية وسيكون هناك أيضا قصف من قبل القوات الأوكرانية.

وأكد «بيتروف» أن الكرملين لا يزال يؤمن أن الاستفتاءات لن تكون كافية لضم هذه الأراضي وفرض السيطرة الروسية عليها.

روسيا تسعى لإعادة بناء الاتحاد السوفيتي

وفي نفس السياق، أفاد تقرير لصحيفة «إيه بي سي» أن هدف روسيا منذ اندلاع هذه الحرب، هي ضم بعض الأراضي التي يتم السيطرة عليها خلال هذه الحرب، لإعادة بناء الاتحاد السوفيتي مرة أخرى.

ولكي يحقق الكرملين غاياته، كان يقوم بتنصيب قادة مؤيدين لحق روسيا في هذه الأراضي حتى يتسنى له في المستقبل ضم هذه الأراضي دون ظهور أية مشكلات أو عقوبات تقف في طريقه، وفق الصحيفة.

وأعرب القادة الانفصاليون لـ«جمهوريتي» لوهانسك ودونيستك، اللتين اعترفت بهما موسكو كدولتين مستقلتين، عن خططهم لإجراء تصويت للانضمام لورسيا، وفي نفس الوقت، تسيطر القوات المدعومة من موسكو على لوهانسك بالكامل تقريبا، وتشير بعض التقديرات أن روسيا تسيطر على 60% من منطقة دونيستك.