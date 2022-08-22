أوكرانيا تعلن مقتل 20 من القوات الروسية وتدمير نظامي صواريخ «إس 300»

أعلنت أوكرانيا، مقتل 20 من القوات الروسية، وتدمير نظامي صواريخ أرض-جو من طراز «إس 300»، ورادار على المحور الجنوبي خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

5 غارات جوية روسية على مواقع القوات الأوكرانية على طول خط التماس

وأشارت قالت القيادة العملياتية الأوكرانية الجنوبية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن تنفيذ القوات الروسية، 5 غارات جوية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية على طول خط التماس، فيما لم تسفر عن وقوع أي خسائر.

كما قصفت القوات الروسية، «باشتانكا»، مما أدى إلى تدمير منزل خاص وإصابة طفل، فيما أسقط الجيش الأوكراني، 5 صواريخ معادية في السماء فوق منطقة دنيبروبتروفسك خلال الأسبوع الماضي.

وقصفت القوات الأوكرانية، منطقتي «بوديونوفسكي» و«لينينسكي» في جمهورية «دونيتسك» الشعبية، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، بـ 10 قذائف من عيار 155 ملم

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في خطاب بالفيديو، إن لن يكون من الممكن إجراء مفاوضات مع روسيا إذا نظمت محاكمة صورية للعناصر الأوكرانية الذين تم أسرهم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

سياسيون ألمانيون معارضون يؤيدون وقف إصدار تأشيرات شنجن للروس

من جانبخا، قالت صحيفة «بيلد» الألمانية، إن عددًا من السياسيين المعارضين في ألمانيا يؤيدون وقف إصدار تأشيرات شنجن للروس، فيما وصف دينيس رادتك من «الاتحاد الديمقراطي المسيحي»، الوضع بـ«لا يطاق»، مضيفا أن الروس يذهبون في إجازة إلى أوروبا وينفقون أموالهم وكأن شيئًا لم يحدث.

بدورها، تعتزم شركة «بوش» الألمانية، العالمة في إنتاج الأجهزة المنزلية ، بيع مصنعين في روسيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.