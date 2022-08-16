عاجل .. روسيا تسيطر على بلدة استراتيجية في خيرسون

أفادت قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل، بأنّ القوات الروسية سيطرت على بلدة أليكساندوفكا الاستراتيجية في مدينة خيرسون.

وكان الرئيس الأوكراني، أكد في تصريحات سابقة، أنّ القوات الروسية تحاول استعادة المناطق التي سيطرت عليها روسيا في مدينة خيرسون.

القوات الأوكرانية مستمرة في ضواحي خيرسون

ووفقا لقناة «العربية، فإنّ القوات الأوكرانية مستمرة في ضواحي خيرسون لوقف تقدم الروس، ودمرت جسرا فوق نهر باخموتكا في خاركيف.

فى سياق متصل، أدى الانفجار الذي تم الإبلاغ عنه في مستودع للذخيرة في قرية ميسكوي قرب دزهانكوي في شمال شبه جزيرة القرم، إلى إتلاف أحد خطوط السكك الحديدية وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

إتلاف خط سكك حديدية إثر انفجار مستودع ذخيرة بالقرم

وقال سيرجي أكسينوف، رئيس شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا في عام 2014، إنّ القطارات القادمة من إقليم كراسنودار ستذهب فقط إلى قرية فلاديسلافوفكا قرب بلدة فيودوسيا، حسب بي بي سي.

وأكد أنهّ يمكن للركاب بعد ذلك ركوب الحافلة ونقلهم إلى أقرب محطة حافلات ممكن.