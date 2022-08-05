أوكرانيا تُدمر مركزين للأسلحة الروسية في «خيرسون» و«كاخوفكا»

هاجمت الطائرات الحربية الأوكرانية، أمس الخميس، مركزين للأسلحة والمعدات دشنتهما موسكو في مقاطعتي «خيرسون» و«كاخوفكا»، جنوب البلاد، ودمر الجيش الأوكراني معقلًا روسيًا في منطقة «ميكولايف»، في غارة بطائرة هليكوبتر.

قيادة العمليات الأوكرانية الجنوبية: فشل محاولات روسية داخل «خيرسون»

كما دمرت القوات الأوكرانية، 3 مستودعات للذخيرة في «بريدنيبروفسك وخيرسون وتوكاريفكا»، ودمرت القوات الأوكرانية، 4 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات «إس 300» و9 شاحنات وعربات قتالية مصفحة.

وأشارت قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية، إلى فشل محاولات روسية داخل «خيرسون»، مشيرة إلى مقتل 39 جنديًا روسيًا على الجبهة الجنوبية.

بدورها، قصفت المدفعية الروسية، «ايفانيفكا»، ما أسفر عن مقتل شخص فيما لا يزال التحقق من حجم الدمار جاريًا، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

كندا: سنرسل 225 مدربًا إلى بريطانيا لتدريب عسكريين أوكرانيين

بدورها، أعلنت «أوتاوا»، أن كندا تخطط لتدريب أكثر من 10 آلاف جندي أوكراني على الأراضي البريطانية، وقالت وزيرة الدفاع الكندية، «أنيتا أناند»، في مؤتمر صحفي، إن جيش بلادها سيرسل 225 مدربًا من قواته إلى بريطانيا لتدريب عسكريين أوكرانيين.

وأشارت «أناند»، إلى أن جيش بلادها درب أكثر من 33 ألف جندي أوكراني في إطار برنامج «ينيفر»، وأضافت الوزيرة الكندية، أن أول دفعة من المدربين سيتوجهون إلى بريطانيا في 12 أغسطس الحالي.

من جانبه، قال ممثل واشنطن الخاص لمنع انتشار الأسلحة النووية آدم شينمان، إن بلاده مستعدة لاستئناف الحوار مع موسكو بشأن تشكيل نظام مستقبلي للحد من التسلح، إذا كانت السلطات الروسية مستعدة للعمل بحسن نية، مضيفا في مؤتمر «مراجعة معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية»، إن الولايات المتحدة الأمريكية، لا تنشر صواريخ نووية تطلق من الأرض، خارج أراضيها.

واشنطن: لا نطور صواريخ مجنحة فرط صوتية بتجهيز نووي

وأشار «شينمان»، إلى أن بلاده لا تطور صواريخ مجنحة فرط صوتية بتجهيز نووي، وأوضح الممثل الأمريكي، أن واشنطن تسعى لحفظ القيود على كافة الصواريخ النووية العابرة للقارات.

بدوره، قال منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية، جون كيربي، إنه لا توجد لديه أي معلومات عن خطط الرئيس الأمريكي جو بايدن للاتصال بنظيره الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة استعادة الأمريكيين «بول ويلان وبريتني جراينر»، المحكوم عليهما بالسجن في روسيا.