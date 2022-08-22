حسام حسن وصلاح محسن يقتربان من سيراميكا كليوباترا

قال مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إنّ حسام حسن وصلاح محسن يقتربان من الانتقال إلى صفوف نادي سيراميكا كليوباترا، ضمن صفقة تبادلية مع الأحمر، الذي حسم تعاقده مع الثنائي شادي حسين ومصطفى سعد ميسي.

وأكد المصدر أنّ إدارة الأهلي تحسم مصير الثنائي بشأن الانتقال إلى سيراميكا كليوباترا أو أي نادٍ آخر، بعد عقد جلسات معهما خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع نهاية الموسم.

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