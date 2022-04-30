تعرف على حكم مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي

أعلنت لجنة الحكام، بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها مساء اليوم السبت، على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في إطار منافسات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويقود نادر قمر الدولة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا كحكم ساحة ويعاونه كل من، أحمد حسام مساعد أول وسامي هلهل مساعد ثاني، ومحمد يوسف فياض حكمًا رابعًا، ومحمود الدسوقي حكم فيديو ومحمود أبو الرجال حكم فيديو مساعد.

وكان الفريق الأحمر قد طلب من اتحاد الكرة استقدام حكام أجانب، خلال الفترة السابقة لإدارة مبارياته، ولكنه وافق على خوض مباراتي الطلائع وسيراميكا بحكام مصريين، بعدما تعذر تنفيذ طلبه بجلب حكام من الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

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