أنصار عمران خان يهددون بالسيطرة على «إسلام أباد» حال اعتقاله

أعلن مسؤولون من حزب تحريك إنصاف الباكستاني، اليوم، أن مئات من أنصار عمران خان، رئيس الوزراء الباكستاني السابق، تجمعوا خارج قصره في العاصمة إسلام أباد وتعهدوا بمنع اعتقاله بتهم مكافحة الإرهاب، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز».

وتولى عمران خان رئاسة وزراء باكستان عام 2018، لكنه اختلف مع الجيش الباكستاني في نهاية فترة ولايته، وتم الإطاحة به في إبريل الماضي وتولى شهباز شريف السلطة.

اتهامات لعمران خان بالإرهاب

وتجمع أنصار عمران خان في أعقاب قضية رفعت أمس ضده بتهمة تعذيب مساعده المقرب، وانتقاده للحكومة والجيش، وتزداد التوترات في البلاد، حيث هدد على أمين جاندابور وزير سابق للحكومة الباكستانية، بتغريده على «تويتر»، وحث بعض قادة الأحزاب مؤيديهم على الاستعداد لحشد جماهيري إذا تم اعتقال خان قائلا: «سنسيطر على العاصمة بسلطة الشعب».

وقال الوزير السابق مراد سعيد لقنوات تلفزيونية محلية إن الشرطة أصدرت أوامر بالقبض على خان ولكن شرطة باكستان رفضت تأكيد ذلك، كما أفاد فؤاد تشودري مساعد خان للصحفيين خارج محكمة في إسلام أباد، بأن الحزب تقدم بكفالة لخان قبل أي اعتقال، واستخدام قوانين مكافحة الإرهاب كأساس للقضايا المرفوعة ضد القادة السياسيين أمر شائع في باكستان، حيث استخدامتها حكومة خان أيضا ضد المعارضين والمنتقدين.

منع البث المباشر لخطابات عمران خان

ووفقا لتقرير «رويترز»، قالت الشرطة إن الهدف من الخطاب نشر الرعب بين الشرطة والقضاء ومنعهم من أداء واجبهم، ويقول خبراء قانونيون إن التهديدات العلنية تعرض حياة المسؤولين للخطر، وتصل في الوقع إلى حد تهديد الدولة.

وأعلنت الجهات المنظمة للعمل الإعلامي في باكستان أنه سيتم منع البث المباشر لخطابات خان باعتبارها تحرض على الكراهية ضد مؤسسات الدولة.