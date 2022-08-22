باكستان تفقد 9 من جنودها في حادث مروري.. ومواجهة بين عمران خان والحكومة

شهدت باكستان، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث كان من أبرزها الحادث المروري، بـإقليم «آزاد جامو وكشمير»، الذي أسفر عن مصرع 9 جنود، فيما اتهم رئيس وزراء البلاد السابق عمران خان الحكومة بحجب موقع الفيديوهات «يوتيوب»، في منتصف خطاب ألقاه أمام تجمع سياسي.

إصابة 4 جنود جراء الحادث

ولقى 9 جنود باكستانيين مصرعهم وأصيب 4 آخرين، جراء سقوط مركبة تابعة للجيش في واد بإقليم «آزاد جامو وكشمير»غرب ولاية «جامو وكشمير» الخاضعة للهند، وقال الجيش، في بيان، إن المركبة عسكرية كانت تؤدي مهمة روتينية سقطت في واد بمنطقة باج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبه، حضر قائد «فيلق روالبندي»، الفريق ساهر شمشاد ميرزا ​​ومسؤولون عسكريون آخرون حضروا صلاة الجنازة على الجنود، وفقا لما ذكرته صحيفة «دون» الباكستانية.

بدوره، اتهم رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان، حكومة بلاده بحجب «يوتيوب»، في منتصف خطاب، ألقاها أمام تجمع سياسي، مساء أمس الأحد، لمنع المواطنين من الاستماع مباشرة للكلمة.

عمران خان: الحكومة المستوردة حجبت «يوتيوب» في منتصف خطابي

وكانت «الهيئة المنظمة لوسائل الإعلام الإلكترونية»، أعلنت أمس الأول السبت، حظر البث المباشر لأي من خطابات عمران خان بسبب ما وصفته بخطاب الكراهية ضد مؤسسات الدولة الذي يلقيه في التجمعات.

ويطالب خان بإجراء انتخابات جديدة في البلاد بعد الإطاحة به من منصبه في أبريل الماضي عبر تصويت برلماني. وقال خان على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن الحكومة المستوردة حجبت «يوتيوب» في منتصف خطابه