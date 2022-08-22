أسعار تذاكر حفلة محمد رمضان في الساحل الشمالي.. تبدأ من 500 جنيه

طرحت التذاكر الخاصة بحفل الفنان محمد رمضان والمقرر أن يقام في الساحل الشمالي يوم الجمعة المقبلة الموافق 26 أغسطس، وذلك حسبما أعلن الحساب الرسمي لتطبيق «كواي» على صفحته الرسمية على «إنستجرام»، ونرصد أسعار تذاكر حفلة محمد رمضان في الساحل الشمالي خلال هذا التقرير.

وأوضح الموقع الرسمي المسؤول عن أسعار تذاكر حفلة محمد رمضان في الساحل الشمالي، أنها تتراوح ما بين 500 إلى 3500 جنيه.

أسعار تذاكر حفلة محمد رمضان في الساحل الشمالي

وكان قد طرح الحساب الرسمي لتطبيق «كواي» عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام» البرومو الخاص بالحفلة، الذي جاء فيه لقطات خاصة من حفلات الفنان محمد رمضان السابقة، وتم التعليق عليها: «انتظروا حفلة محمد رمضان بنورث سكوير مول بالعلمين الجديدة يوم الجمعة 26 أغسطس».

يذكر أن الفنان محمد رمضان كان قد بدأ مؤخرا تصوير أولى مشاهده في فيلمه الجديد الذي يحمل اسم عالزيرو، الذي يشارك فيه بجانب عدد من الفنانين منهم نيللي كريم، وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد العدل.

آخر أعمال محمد رمضان

أما عن آخر الأعمال التي كان قد قدمها الفنان محمد رمضان، فهو مسلسل المشوار الذي شارك من خلاله في السباق الرمضاني لعام 2022، وشارك فيه بجانب دينا الشربيني وندا موسي وأحمد صفوت وبيومي فؤاد وأحمد مجدي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.