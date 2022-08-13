محمد رمضان يتأخر ساعتين ونصف عن حفله في العلمين الجديدة

تأخر الفنان محمد رمضان عن إحياء حفله في العلمين الجديدة، والتي كان بها حضور جماهيري ضخم، وتأخر رمضان بما يقرب الساعتين ونصف دون الإعلان عن الأسباب، حيث كان من المقرر صعود رمضان على المسرح الساعة 12 صباحا، ولكنه صعد في الثانية والنصف.

محمد رمضان يروج لحفل العلمين

روج الفنان محمد رمضان، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لحفله في العلمين الجديدة.

ونشر محمد رمضان فيديو له وهو يستعد للذهاب للحفل وعلق عليه قائلا: «حان الآن وقت التنطيط.. في طريقي الآن للعلمين الجديدة الليلة بعد منتصف الليل مواعيد المافيا».

حفل محمد رمضان للكبار فقط

وعلق الفنان محمد رمضان منذ أيام عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن رفع حفله في الساحل الشمالي شعار «للكبار فقط»، مستعينا بمشهدا من شخصيته الشهيرة «رفاعي الدسوقي» في مسلسل «الأسطورة»، وعلق عليها قائلا: «لما عرفت إن حفلتي الجمعة الجاية في الساحل للكبار فقط ما عرفش ليه شكيت إنها حفلة رفاعي الدسوقي.. ربنا يستر».

أسعار حفل محمد رمضان

وتبدأ أسعار حفل الفنان محمد رمضان في العلمين الجديدة من 500 جنيه، والفئة الثانية 1000 جنيه، والثالثة 1800 جنيه، والرابعة 2000 جنيه، والخامسة 2600 جنيه، والسادسة 3000 جنيه، والسابعة 3500 جنيه.