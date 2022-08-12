محمد رمضان يشوق جمهوره لحفله الغنائي بالعلمين: «الليلة مفيش نوم» (فيديو)

شوّق الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه لحفله الغنائي الذي يحييه، مساء اليوم الجمعة، بـ العلمين الجديدة، من خلال نشر مقطع فيديو عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، أثناء وصوله إلى مقر إقامته بأحد فنادق العلمين.

واستعان بمقطع من أغنية ثابت التي صاحبت الفيديو الذي وثّق لحظات وصوله إلى الفندق، من خلال وصوله إلى مقر إقامته واستقبال بعض الجمهور له والتقاط الصور معه.

أسعار تذاكر حفل محمد رمضان بالعلمين

وعلّق محمد رمضان، على الفيديو بـ«إنستجرام» قائلًا: «الجمعة.. جمعة العلمين الجديدة، الليلة مفيهاش راحة ولا نوم، الحفلة من 12 بليل للصبح».

وتأتي أسعار تذاكر حفل محمد رمضان في العلمين الجديدة، من خلال 6 فئات تتراوح بين 700 جنيه و3500 جنيه والأخيرة أسعار الفئة الأولى، والفئة الثانية بـ3 آلاف جنيه، والفئة الثالثة بـ2500 جنيه، والرابعة بـ ألفين جنيه، والفئة الخامسة بـ1500 جنيه، والفئة الأخيرة 700 جنيه فقط.

حفل محمد رمضان للكبار فقط في الساحل الشمالي

وكان نمبر وان، قد أعلن في وقت سابق عن موعد حفلته بالعلمين الجديدة، وتأكيده أنها أقوى حفلة في السحل الشمالي، وستكون مخصصة للجمهور فوق الـ18 عامًا، حرصًا على سلامة الأطفال.

وبسبب هذا الشرط استعان بمشهد من مسلسل الأسطورة وعلّق عليه بقوله: «لمّا عرفت إن الحفلة للكبار فقط، شكيت إنها حفلة رفاعي الدسوقي مش حفلتي، ربنا يستر».