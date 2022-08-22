حفل غنائي ضخم لـ محمد رمضان في العلمين الجديدة الجمعة المقبل «فيديو»

يحيي الفنان محمد رمضان، حفلا غنائيا ضخما، بمدينة العلمين الجديدة، يوم الجمعة المقبل الموافق 26 أغسطس الجاري، بحسب ما أعلن الحساب الرسمي لتطبيق «كواي» على «إنستجرام».

ويُقام الحفل برعاية تطبيق «كواي»، وجاء في منشور الإعلان عن الحفل: «انتظروا حفلة محمد رمضان بنورث سكوير مول بالعلمين الجديدة يوم الجمعة 26 أغسطس».

حفل للفنان محمد رمضان بمدينة العلمين

وكان آخر حفل للفنان محمد رمضان، أحياه في مدينة العلمين الجديدة يوم 12 أغسطس الجاري. وفي السينما تصدر فيلم «ع الزيرو» لـ«رمضان» تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية بعد الإعلان عن بدء تصوير العمل، الذي تشاركه بطولته الفنانة نيللي كريم، من تأليف مدحت العدل، وإنتاج جمال العدل.