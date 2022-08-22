التعليم العالي: انطلاق فعاليات الأسبوع التعريفي بالجامعات الأهلية الجديدة غدا

تنطلق فعاليات الأسبوع التعريفي بالجامعات الأهلية الجديدة، غدا الثلاثاء بمقر الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية، والذي يمتد على مدار أسبوع كامل، بدءًا من غد الثلاثاء 23 أغسطس حتى الثلاثاء 30 أغسطس 2022.

ويأتي الأسبوع تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتنظيم أسبوع تعريفي بمقر الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية بمبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس، بهدف تعريف طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بالبرامج المختلفة بالجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية، والتي ستبدأ الدراسة بها العام الجامعي الجديد 2022/2023.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأنّ فعاليات هذا الأسبوع ستبدأ من الثلاثاء المقبل الموافق 23/8/2022 ولمدة أسبوع، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءًا، بمقر الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية بمبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس.

الأسبوع التعريفي بالجامعات الأهلية الجديدة

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ هذا الأسبوع يستهدف تعريف طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية بالتفاصيل المرتبطة بالجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية، وعددها 12 جامعة، وتشمل جامعات (أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بني سويف الأهلية، الإسكندرية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية).

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ فعالية أسبوع التوعية بالجامعات الأهلية الجديدة تتضمن وجود ممثلين من الجامعات الـ12 الجديدة للإجابة عن استفسارات الطلاب وأولياء الأمور المرتبطة بالبرامج الدراسية ونظام الدراسة بالجامعات والمصروفات الدراسية والإمكانات المادية والبشرية بهذه الجامعات.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية أعدت صفحة رسمية على فيس بوك تعرض من خلالها الأخبار والتطورات الخاصة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية، كما تجيب الصفحة على جميع الاستفسارات وأسئلة الطلاب وأولياء الأمور.

12 جامعة أهلية

يذكر أنّه تقرر قبول الطلاب بكليات (12) جامعة أهلية جديدة منبثقة عن الجامعات الحكومية، إضافة لجامعتي النيل الأهلية، والمصرية للتعلم الإلكتروني، وسيتم قبول الطلاب من خلال مرحلة تنسيق إلكتروني مستقلة عن تنسيق القبول بالجامعات الحكومية تبدأ غدًا الثلاثاء الموافق 23/8/2022 وتستمر حتي يوم الثلاثاء الموافق 30/8/2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على العنوان التالي: من هنــا.

ويقتصر التقديم للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، والشهادات العربية والأجنبية خريجي هذا العام، وسيبدأ تقديم الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة عقب انتهاء مرحلة التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة، وذلك عن طريق التقديم المباشر للجامعات الأهلية.