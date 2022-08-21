تنسيق الجامعات الأهلية 2022.. اعرف تفاصيل البرامج الدراسية الجديدة

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن البرامج الدراسية التي تُقدمها الجامعات الأهلية الجديدة خلال العام الأكاديمي 2022/2023، موضحة في بيان لها، أن الجامعات الأهلية الـ12 بها عدد من البرامج الدراسية المتميزة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية جميع التفاصيل الخاصة ببرامج الجامعات الأهلية التي تقبل طلاب الثانوية العامة.

جامعة المنصورة الأهلية بمدينة جمصة

• كلية الطب البشري.

• كلية طب الفم والأسنان (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان).

• كلية الصيدلة (برنامج الصيدلة الإكلينيكية).

• كلية الهندسة تقدم برامج (هندسة الذكاء الاصطناعي، هندسة العمارة المُستدامة، هندسة الميكاترونكس، هندسة البناء والتشييد).

جامعة المنوفية الأهلية بمحافظة المنوفية

• كلية الهندسة (برنامج تخطيط وتشييد المدن الذكية).

• كلية الحاسوب والذكاء الاصطناعي (إنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة).

جامعة بنها الأهلية

• كلية الهندسة تقدم برامج (هندسة التصنيع والمواد، هندسة الميكاترونيكس والأتمتة، هندسة نظم الاتصالات، الهندسة الطبية، هندسة البناء، الإسكان والتصميم للمجتمعات).

• كلية علوم الحاسب تقدم برامج (الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، اللغويات الحاسوبية، علوم البيانات، تطوير البرامج والتطبيقات، الواقع الافتراضي والمعزز).

• كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال تقدم برامج (إدارة الأعمال والعلاقات الدولية، الإحصاء والتأمين، التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية، الاقتصاد والتمويل الدولى، المحاسبة ومعلوماتية الأعمال).

• كلية الفنون البصرية والتصميم تقدم برامج (التصميم الداخلي والأثاث، فنون الميديا والإعلام، النحت والتشكيل المعماري والترميم).

• كلية الطب تطرح (برنامج الطب البشري).

جامعة شرق بورسعيد الأهلية

• كلية الطب والجراحة (برنامج الطب والجراحة العامة).

• كلية الهندسة (برنامج هندسة التشييد والبناء).

جامعة الزقازيق الأهلية

• كلية الطب البشري.

• كلية طب وجراحة الفم والأسنان (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان).

• كلية الهندسة والعلوم التطبيقية تقدم برنامجي (الميكاترونيك، هندسة الإنشاءات وإدارة التشييد).

• كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي (برنامج نظم معلومات الطيران).

جامعة جنوب الوادي الأهلية

• كلية الطب والجراحة.

• كلية العلاج الطبيعي.

• كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

جامعة أسيوط الأهلية

• كلية الطب البشري.

• كلية طب الأسنان (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان).

• كلية الصيدلة والبحوث الدوائية (برنامج الصيدلة Pharm D)

• كلية الهندسة والعلوم التطبيقية تقدم برامج (هندسة الطيران والفضاء، هندسة العمارة، الهندسة الطبية الحيوية، الهندسة المدنية، الهندسة الكيميائية، هندسة الحاسوب، هندسة البناء والإدارة، الهندسة الكهربائية، هندسة البترول).

• كلية الألسن واللغات التطبيقية تقدم برامج (اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية).

• كلية العلوم المالية والإدارية تقدم برامج (الاقتصاد، العلوم السياسية، نظم المعلومات الإدارية، إدارة الأعمال، إدارة الموارد البشرية).

• كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تقدم برامج (علوم الحاسب، نظم المعلومات، الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، الحوسبة والمعلوماتية الحيوية).

جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

• كلية الطب.

• كلية طب الأسنان تقدم برنامج (الطب وجراحة الفم والأسنان).

• كلية الصيدلة برنامج (الصيدلة Pharm D)

• كلية التمريض برنامج (علوم التمريض).

• كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية تقدم برنامجي (تكنولوجيا المُختبرات الطبية، وإدارة خدمات الرعاية الصحية والمعلوماتية).

• كلية الهندسة برنامج (هندسة الذكاء الاصطناعي).

• كلية التجارة الدولية واللغات تقدم برنامجي (التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية، الأسواق والمنشآت المالية)

جامعة حلوان الأهلية

• كلية الفنون والفنون التطبيقية تقدم برنامجي (الإعلان الرقمي، والتصميم الداخلي).

• كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال تقدم برامج (الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، معلوماتية الأعمال والتحويل الرقمي، اللوجستيات وسلاسل الإمداد نظم ذكاء وتحليل الأعمال).

• كلية الهندسة تقدم برامج (الروبوتات والميكاترونيات، الإلكترونيات التطبيقية، الأنظمة الذكية، المصانع الرقمية، العمارة والتصميم البيئي، تنسيق المواقع والتصميم العمراني).

جامعة الإسكندرية الأهلية

• كلية الطب.

• كلية طب الأسنان (برنامج الطب وجراحة الفم والأسنان).

• كلية الصيدلة (برنامج الصيدلة "Pharm D" ).

• كلية الهندسة تقدم برامج (العمارة والتشييد، الحاسبات والاتصالات، الميكاترونكس وهندسة الروبوتات).

• كلية علوم الحاسب والبيانات تقدم برنامجي (الأمن السيبراني، والأنظمة الذكية).

• كلية العلوم (برنامج صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة).

جامعة بني سويف الأهلية

• كلية الطب البشري.

• كلية طب الفم والأسنان (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان).

• كلية العلاج الطبيعي (برنامج العلاج الطبيعي).

• كلية الهندسة تقدم برنامجي (الطاقة الجديدة والمستدامة، والتصميم المعماري والعمارة الرقمية).

• كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تقدم برامج (الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، هندسة الأمن السيبراني، المعلوماتية الطبية).

• كلية العلوم (علوم المواد والتكنولوجيا والسينمائي).

• كلية الإعلام برنامج (الإنتاج التليفزيوني والسينمائي).

• كلية التجارة (برنامج نظم ومعلومات الأعمال).

• كلية الآداب تقدم برنامجي (علم النفس الإكلينيكي، والمساحة والخرائط ونظم المعلومات).

• كلية التمريض (برنامج التمريض).

• كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء (العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة).

جامعة المنيا الأهلية

• كلية الصيدلة (برنامج الصيدلة D ـ pharm).