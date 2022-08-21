تنسيق الجامعات الأهلية 2022.. «س و ج» عن جميع ضوابط قبول الطلاب

أيام قليلة تفصلنا عن بدء تنسيق الجامعات الأهلية 2022، التي تشمل 12 جامعة تدخل الخدمة التعليمية لأول مرة، وفي هذه السطور تجيب «الوطن» بحسب البيان الرسمي الذي أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن كل ما يتعلق بالتنسيق والفئات التي يحق لها التقديم وضوابط الالتحاق بالجامعة وأسباب إنشاؤها.

ما نظام التنسيق للالتحاق بالجامعات الأهلية؟

الجامعات الأهلية الجديدة، سوف تدخل نظام التنسيق الإلكتروني من خلال مرحلة تنسيق مستقلة تمامًا عن تنسيق الجامعات الحكومية وبذات الحد الأدنى المخصص للجامعات الخاصة المعلن عنه من جانب المجلس الأعلى للجامعات الخاصة.

ويقوم مكتب التنسيق للجامعات بإعداد طوابع للكليات التي تضمها الجامعات الأهلية هذا العام لاستخدامها في التنسيق.

ما أسباب إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة؟

اتجهت الدولة إلى إنشاء عددًا من الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية لتقديم خدمة تعليمية متميزة تواكب جامعات الجيل الرابع، وكذلك التوسع في البرامج الجديدة خاصة البرامج الدراسية البينية، بهدف الاستجابة لاحتياجات سوق العمل، فضلًا عن إتاحة فرص أكبر لتعليم جامعي بمعايير دولية بالشراكة مع أفضل الجامعات العالمية.

وهذه الجامعات لها إدارة مستقلة من مجلس أمناء ورئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة ومديري البرامج الدراسية المختلفة.

ما المقصود بالجامعات الأهلية؟

الجامعات الأهلية هي جامعات غير هادفة للربح تدعمها الدولة من خلال تحمل جزءًا من تكلفة تعليم الطلاب، وتوظف هذه الجامعات المصروفات الدراسية التي يدفعها الطلاب في تشغيل الجامعة بكفاءة وتحقيق جودة العملية التعليمية وعقد شراكات مع جامعات أجنبية مع الحرص الدائم على تطوير المرافق والخدمات بالجامعة.

ما الجامعات الأهلية الجديدة التي ستبدأ بها الدراسة؟

الدراسة تبدأ بـ12 جامعة أهلية منبثقة عن الجامعات الحكومية وتشمل جامعة أسيوط والمنصورة والمنيا والمنوفية والإسماعيلية وحلوان والزقازيق وبنها وجنوب الوادي والإسكندرية وبني سويف وشرق بورسعيد.

هل يسمح للطلاب من خريجي الأعوام السابقة من كافة الشهادات التقدم للجامعات الأهلية الجديدة؟

غير مسموح هذا العام للطلاب خريجي الأعوام السابقة من كافة الشهادات بالتقدم للجامعات الأهلية.

هل يسمح للطلاب للطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة أو الأهلية الأخرى التحويل للجامعات الأهلية الجديدة؟

غير مسموح للطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة أو الأهلية الأخرى بالتحويل للجامعات الأهلية الجديدة.

متى يتقدم طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للجامعات الأهلية الجديدة؟

سيتم فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية عقب انتهاء التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة بالجامعات الأهلية.

هل يسمح لطلاب الشهادات الفنية والأزهرية بالتقدم للجامعات الأهلية الجديدة؟

غر مسموح لطلاب الشهادات الأزهرية والفنية التقدم للجامعات الأهلية الجديدة هذا العام.

ما آلية إعلان المصروفات الدراسية للجامعات الأهلية الجديدة؟

سوف تعلن كل جامعة عن قيمة المصروفات الدراسية للبرامج التي سيتم تقديمها خلال العام الدراسي 2022-2023، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، كما سيدون على طابع التنسيق الخاص بكل كلية رقمية المصروفات الدراسية لكي يتعرف عليها الطلاب عند اختيارهم للبرامج الدراسية المختلفة.

هل تقدم الجامعات الأهلية منحاص للطلاب المتفوقين؟

ستقدم الجامعات الأهلية الجديدة منحًا للطلاب المتفوقين وفقًا لمجموعة من الضوابط وستعلن عنها كل جامعة.

هل هناك توزيعًا جغرافيًا وإقليميًا بالجامعات الأهلية الجديدة؟

لا يوجد توزيع جغرافي أو إقليمي في القبول بالجامعات الأهلية، فمن حق الطالب أن يختار الالتحاق بأي كلية بأي جامعة أهلية، شريطة استيفاء شرط المجموع لهذه الكلية.

ما نظام قبول طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية؟

يتقدم حاملو الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، الراغبون في الالتحاق بالجامعات الأهلية مباشرة بأوراقهم إلى الجامعات الأهلية، حيث يتم قبولهم بذات الحد الأدنى المحدد للقبول بالجامعات الخاصة.

هل يحق للطالب التحويل من جامعة أهلية إلى جامعة أهلية أخرى؟

لا يسمح للطالب المقبول باحدى الجامعات الأهلية التحويل إلى جامعة أهلية أخرى.

هل يحق للطالب المقيد باحدى الجامعات الخاصة التحويل إلى الجامعات الأهلية؟

لا يسمح للطالب المقيد بالجامعات الخاصة بالتحويل إلى احدى الجامعات الأهلية.