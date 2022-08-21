«الغر»: نتوقع إقبالا شديدا على الجامعات الأهلية في المحافظات

قال الدكتور محمد حلمي الغر، الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إن المنح التي خصصتها الجامعات الأهلية للطلاب خريجي الثانوية العامة تخص التفوق الأكاديمي أو الرياضي أو الفني، ولكن يجب أن تكون لتلك المنح جهات تمويل، كتمويلها من البنوك أو رجال الأعمال.

«الغر»: الجامعات الأهلية ستؤهل الخريجين بتوافق تام مع متطلبات سوق العمل

وأضاف «الغر»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أنه لابد من القائمين على تلك الجامعات تسويق المنح حتى يعثروا على الميزانيات المطلوبة، «المنحة مجانية للطالب ولكنها مموله للجامعة، وستؤهل الجامعات الأهلية الخريجين بتوافق تام مع متطلبات سوق العمل».

«الغر»: عندنا مشكلة كبيرة مع الطلبة وهي التردد وعدم وجود هدف

واستطرد: «عندنا مشكلة كبيرة مع الطلبة وهي التردد وعدم وجود هدف واضح، ولابد أن يشارك ولي الأمر مع ابنه في تحديد الكلية، ومعظم الكليات الطالب فيها يدرس فترة مواد عامة لها علاقة بالتخصص، ثم التخصص الدقيق الراغب فيه».

وأوضح أن هناك 12 جامعة أهلية متوفرة في كل المحافظات، كالجامعة الأهلية في بنها تتواجد في أطراف مدينة العبور، بخلاف جامعة أخرى للقاهرة، ومنطقة 6 أكتوبر لا توجد بها جامعات أهلية، وفي محافظات القناة فهناك جامعتا الإسماعيلية وشرق بوسعيد الأهليتين، وفي الدلتا هناك 3 جامعات أهلية أيضا، بخلاف جامعة جنوب الوادي.

وتابع: «نتوقع إقبالا شديدا على تلك الجامعات، ومتوقعين أنها تتملي من طلاب السنة دي، وده دليل نجاح لتلك الجامعات، وميزاتها ارتباطها بالجامعات الحكومية، ما يعطيها قدرا من الثقة، كما أن سعر مصروفاتها أقل من أسعار الجامعات الخاصة».