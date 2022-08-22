الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 دراجة نارية.. اعرف الرابط والطريقة

الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 دراجة نارية، واحدة من كلمات البحث التي سيطرت على المحرك العالمي «جوجل» خلال الدقائق القليلة الماضية، إذ يبحث قطاع عريض من قائدي تلك المركبات عن المخالفات المرورية لسدادها.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي كيفية وطريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 دراجة نارية، كما يلي:

الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 دراجة نارية

ويمكن للمواطن قائد المركبة الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 دراجة نارية، من خلال موقع خدمات المرور الخاصة بالنيابة العامة، عن طريق عدة خطوات، كما يلي:

- في الخطوة الأولى يتم الدخول على موقع النيابة العامة والضغط على تبويب خدمات نيابات المرور، ثم اختيار كلمة «استمرار» الموجودة أسفل أيقونة «استعلامات».

- في الخطوة الثانية يتم اختيار ما ترغب في الاستعلام عنه، سواء مخالفات رخص المركبات، أو مخالفات رخص القيادة، ويشترط للاستعلام أن تكون الرخص مطورة «تحتوي علي الرقم القومي»، أما الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات يتم من خلال رقم الرخصة سواء المطورة أو غيرها.

- وفي الخطوة الثالثة يتم كتابة البيانات الخاصة برخصة القيادة، من «الرقم القومي، نوع الرخصة سيارة دراجة نارية، المحافظة التابع لها وحدة التراخيص»، ثم الضغط على إجمالي المخالفات.

مخالفات لا يجوز التصالح بشأنها

وحدد الموقع عدد من المخالفات التي لا يجوز التصالح بشأنها، ومنها قيادة مركبة دون لوحات أو استعمال لوحات مخالفة، قيادة مركبة خالية من الفرامل، القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر، السير عكس الاتجاه، حيازة أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع الرادار، تعمد تعطيل حركة المرور، وقيادة مركبات التوك توك دون تراخيص.

ومن بين المخالفات التي لا يجوز التصالح فيها، الاعتداء على أحد أفراد شرطة المرور، عدم الإبلاغ عن التسبب في حادث وقع فيه مصابون وعدم الاهتمام بإسعافهم، عدم الإبلاغ عن قائد المركبة أو عدم إرشاد رجال المرور عنه، وتركيب أجهزة تنبيه مخالفة «السرينة».