يتساءل الكثيرون حول كيفية معرفة الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيًا بطريقة سهلة وسريعة من المنزل دون زحام الطوابير وعناء الوقوف فيها لساعات، خاصة سكان المحافظات البعيدة، لذا تستعرض «الوطن» طرق الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2022، سواء رابط موقع النيابة العامة أو خطوات الاستعلام.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2022

من خلال الدخول عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة المخصص لخدمات المرور المختلفة، يستطيع جميع المواطنين الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2022، من خلال الضغط على هذا الرابط.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2022

1 - يجب في البداية الدخول إلى موقع النيابة العامة المخصص لخدمات المرور.

2 - تظهر الصفحة الرئيسية للموقع «خدمات المرور».

3 - يتم اختيار «الاستعلامات» والضغط على أيقونة «استمرار» الموجودة أسفلها.

4 - يظهر على الفور اختياران سواء الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة، ويجب عليك الاختيار بين الخيارين وفقاً لما تحتاج إلى الاستعلام عنه، ثم الضغط على أيقونة «استمرار».

5 - على سبيل المثال: في حالة الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات يتم الضغط عليها، ومن ثم تظهر النافذة الجديدة المخصصة لها.

6 - يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة، والتي يأتي من أبرزها الاختيار بشأن اللوحة ما بين «حروف وأرقام» أم «أرقام فقط».

7 - ثم يجب كتابة رقم الرخصة كاملا.

8 - في الخطوة الأخيرة وبعد كتابة جميع البيانات المطلوبة، ينبغي الضغط على أيقونة باسم «إجمالي مخالفات المرور».

9- يظهر على الفور بيان كامل بالمخالفات الموجودة على السيارة، بعد انتهاء كافة الخطوات السابقة.