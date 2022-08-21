حالات لا يجوز فيها التصالح وفقا لقانون المرور.. تعرف عليها

جاء قانون المرور منظما لحالة الطرق وسير السيارات في الشوارع المصرية، ويحرص العديد من المواطنين على الالتزام بالقواعد التي أقرها قانون المرور، والتي تهدف في المقام الأول، إلى الحد من حوادث الطرق بمختلف أنواعها، وتنظيم حركة المرور، والحد من تكدس الطرق بقدر الإمكان، وبالرغم من أهمية الالتزام بتلك القواعد إلا أن البعض يخالفها أحيانا، بدون قصد أو عن عمد، وهناك بعض المخالفات يمكن التصالح فيها، ويوجد مخالفات أخرى لا يمكن التصالح فيها.

تركيب السرينة وغياب الفرامل

وحدد قانون المرور عددا من العقوبات الصارمة التي تطبق في حال ارتكب المواطن أحد المخالفات التي لا يمكن التصالح فيها، وبالنسبة لتلك المخلفات، فأبرزها هو أن يقود السائق مركبة لا تحمل لوحات، أو تحمل لوحات مخالفة، وليس فقط اللوحات التي يعد غيابها من المخالفات التي لا يمكن التصالح فيها، بل وغياب الفرامل أيضا، فالمركبة التي لا يوجد فيها فرامل هي تهدد أمن وسلامة العديد من المواطنين، سواء كان السائق أو غيره من المواطنين على الطريق، سيرا أو في مركبات.

ومنع القانون السائقين من تركيب أجهزة تنبيه مخالفة، والتي تسمى بـ«السرينة»، ويعد تواجدها في السيارة من الأمور التي لا يمكن التصالح فيها، وفي حال الحوادث، إذا امتنع السائق المتسبب في وقوع حادث عن أنه السبب في الحادث، وعدم المساعدة في إسعاف المصابين، وإذا كان هناك مواطن يعرف المتسبب في الحادث ولم يبلغ عنه رجال المرور، فيعد أيضا مرتكبا لفعل من الأفعال المخالفة لقانون المرور، إضافة إلى القيادة تحت تأثير المخدرات والمسكرات وغيرها.

سيارات الأجرة في قانون المرور

كما حظر القانون على المواطنين السير عكس الاتجاه، أو تعمد تعطيل حركة المرور، إضافة إلى منعه حيازة المواطن على أجهزة تكشف عن موقع الرادارات، إضافة إلى استخدام أكثر من رخصة قيادة بصورة غير شرعية، وفقا لما ورد في قانون المرور.

واهتم القانون أيضا بتنظيم سيارات الأجرة، حيث حظر سير التوك توك بدون ترخيص، كما حظر أيضا التحميل العشوائي للركاب أو طلب أجرة زيادة عن المقررة، وأيضا تركيب عدد ركاب أكثر من المقرر، كل هذه الأمور تعد مخالفات لا يمكن فيها التصالح.