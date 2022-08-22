إصابة مزارع إثر اعتداء شخصين عليه لخلاف حول أولوية المرور بسوهاج

شهدت دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، إصابة مُزارع بجرح في فروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج؛ إثر تعدي مُزارعين عليه بالضرب بـ«الشوم»؛ بسبب الخلاف حول أولوية المرور بالطريق العام.

إصابة مزارع

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد ورود إشارة من المستشفى العام بالمركز مفادها وصول المدعو «أ. ق. ص»، 32 سنة، مزارع، ويقيم بناحية دائرة المركز، بجرح بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وتحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

ضرب المجني عليه بالشوم

وبالانتقال والفحص وسؤال والدته «ف. ف. ع»، 50 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، اتهمت كلاً من «محمد. ث. م»، 67 سنة، مزارع، و«خ. م. ث»، 36 سنة، مزارع، ويقيمان بذات الناحية، بالتعدي على ابنها بالضرب بـ«شوم» وإحداث إصابته؛ بسبب أولوية المرور في الطريق العام شمال محافظة سوهاج.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان الجهات المختصة، ضُبط المتهمان وبحوزة الثاني الأداة المُستخدمة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وحُرر المحضر اللازم، وتولت الجهات التحقيقات المختصة، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات.