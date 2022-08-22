بروتوكول بين الإنتاج الحربي وجامعة المستقبل لتبادل الخبرات وتدريب الطلاب

شهد المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين عدد من الجهات التعليمية والبحثية التابعة للوزارة وجامعة المستقبل، بهدف التعاون في مجالات التعليم والدراسات العليا والبحث العلمي والتدريب وكذلك خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة وبحضور الدكتور عبادة أحمد سرحان رئيس جامعة المستقبل، وقام بالتوقيع على بروتوكول التعاون من جانب وزارة الإنتاج الحربي المهندس عصام عبد المعوض عدلي رئيس قطاع التدريب، والدكتور مهندس إيهاب أبو بكر السحيلى رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي والتكنولوجي والدكتور فوزي إبراهيم عبد الغني، عميد الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة ومن جانب جامعة المستقبل الدكتور عبادة أحمد سرحان رئيس الجامعة.

تبادل الخبرات وأعضاء هيئة التدريس

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى أن مجالات عمل البروتوكول بين كافة الأطراف ستقوم على التعاون في مجالات دراسة إمكانية تبادل أعضاء هيئة التدريس، والتعاون في مجال نقل وتسويق التكنولوجيا ودعم الأفكار وإجراء مشروعات التخرج للطلاب وتبنى الأفكار المبتكرة والعمل على ربطها بالصناعة والمجتمع المدني، والتعاون في الدراسات العليا، والاستعانة بالخبرات الأكاديمية لإنجاز الاستشارات الهندسية والمشروعات القومية، إلى جانب التعاون لإقامة ملتقى للتوظيف من خلال إقامة يوم مشترك سنوياً بين خريجي الجهات التعليمية لمختلف الأطراف.

ويتضمن برتوكول التعاون، تبادل الخبرات البحثية والعلمية وأيضاً العمل على تفعيل الأبحاث العلمية التي تساهم في حل المشكلات البيئية، وتوريد وتجهيز المعامل المطلوبة في حالة الحاجة لذلك، وتنفيذ ندوات وورش عمل مشتركة، والإشراف المشترك على الرسائل العلمية لمرحلتي الماجستير والدكتوراه، كما اتفق جميع الأطراف على التعاون في تنفيذ وتبادل الزيارات العلمية وكذلك إتاحة التدريب الصيفي للطلاب بجامعة المستقبل داخل الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

تنمية وتدريب وتطوير الشباب

وأوضح الوزير أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار إيمان الجانبين بأهمية الدور الحيوي لتنمية وتدريب وتطوير الشباب وذلك لإعداد أجيال من الخرجين المتميزين طبقا لسياسة الدولة بتمكين الشباب، وكذلك حرص الوزارة والجامعة للتعاون مع مختلف المؤسسات بالدولة لخلق جيل قادر على ربط العلم بالصناعة من خلال تطبيق الأفكار البحثية الحديثة وتحويلها إلى واقع ملموس.

من جانبه أشار الدكتور عبادة أحمد سرحان رئيس جامعة المستقبل إلى أن الجامعة تأسست عام 2006 وتسعى جاهدة لتوفير تعليم شامل وعالي الجودة يُجهز خريجي الجامعة ليكونوا قادة المستقبل.

وأشار إلى أن الجامعة تضم عدد 6 كليات معتمدة بالكامل من المجلس الأعلى للجامعات وهى «طب الفم والأسنان، كلية العلوم الصيدلانية والصناعات الدوائية، كلية الهندسة وتقنية المعلومات، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، كلية التجارة وإدارة الأعمال، كلية الحاسبات وتقنية المعلومات»، كما تتيح الجامعة لطلابها الحصول على درجات البكالوريوس والدراسات العليا.

وأعرب رئيس جامعة المستقبل عن سعادته بتفعيل التعاون مع عدد من الجهات التعليمية والبحثية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي نظراً لما تمتلكه هذه الجهات من إمكانيات تكنولوجية وفنية وكوادر بشرية وتدريبية ومراكز بحثية تزيد من فرص نجاح هذا التعاون.

تطوير منظومة التعليم والتعليم الفني بمصر

بدوره أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، أن الوزارة تهتم بتطوير منظومة التعليم والتعليم الفني بمصر وذلك من خلال مؤسساتها التعليمية المختلفة التي تمتلكهُا والتي تعمل على ربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة وكذلك تطوير منظومة التصنيع والإنتاج من خلال الأذرع التعليمية التابعة لها وذلك للمساهمة في نهضة الوطن.

ولفت إلى أن مراسم توقيع البروتوكول حضرها من جانب وزارة الإنتاج الحربى المهندس محمد شيرين شحاته المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والدكتور مهندس صلاح جمبلاط القائم بأعمال نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس محمد خالد زقزوق مستشار الوزير لشئون القطاعات الحكومية والدكتور محمد توفيق مساعد الوزير للسياسات المالية والإدارية والمهندس عصام عبد المعوض عدلي رئيس قطاع التدريب والدكتور فوزى إبراهيم عبد الغنى عميد الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة والدكتور مهندس إيهاب أبو بكر رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي والتكنولوجي والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم .