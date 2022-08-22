سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية والعربية

شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، معدلات بحث كبيرة خلال الساعات الأخيرة، من قِبل شريحة كبيرة من المواطنين والعاملين في القطاعات الاقتصادية والمؤسسات المصرفية والبنكية المختلفة، باعتبار أن العملة الكويتية من أغلى العملات العربية.

وتستعرض جريدة «الوطن»، ضمن خدماتها الإخبارية والاقتصادية المستمرة، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، بناء على ما تصدره البنوك والقطاعات المصرفية، من خلال مواقعها الإلكترونية.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

- بلغ سعر الدينار الكويتي، ضمن معاملات البنك التجاري الدولي 60.30 جنيه للشراء، مقابل 62.42 جنيه لعمليات البيع.

- بلغ سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي المصري، نحو 62.10 جنيه للشراء مقابل 62.46 جنيه لعمليات البيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الإلكتروني للبنك.

- بلغت العملة الكويتية بالبنك الأهلي، نحو 59.94 جنيه للشراء، مقابل 62.32 جنيه لعمليات البيع.

- وصل الدينار الكويتي في بنك مصر، إلى 59.86 جنيه للشراء، مقابل 62.32 جنيه لعمليات البيع.

- بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، وفق تعاملات اليوم، 58.37 جنيه للشراء مقابل 62.38 جنيه لعمليات البيع.

- سجّل سعر الدينار الكويتي اليوم، في بنك أبو ظبي الإسلامي، 60.05 جنيه للشراء مقابل 62.45 جنيه لعمليات البيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

- جاء سعر الريال اليوم في البنك المركزي 5.08 جنيه للشراء، وذلك مقابل 5.10 جنيه للبيع..

- سعر الريال السعودي ضمن معاملات بنك الإسكندرية، 5.07 جنيه للبيع و5.10 جنيه للشراء.

- سعر الريال السعودي بمصرف أبو ظبي الإسلامي، 5.09 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

- سجل سعر الريال السعودي خلال تعاملات البنك الأهلي اليوم نحو 5.10 جنيه للبيع، و5.07 جنيه للشراء.