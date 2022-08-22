سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 22-8-2022 في البنوك المصرية

يهتم قطاع كبير من المواطنين والمستثمرين بالبحث عن سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في المؤسسات المصرفية، باعتبار العملة العربية من أغلي العملات في العالم.

وتنشر جريدة «الوطن» ضمن الموضوعات الإخبارية الاقتصادية المتخصصة بمجال أسعار العملات، سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، وفق بداية التعاملات الصباحية بالبنوك اليوم الإثنين 22 أغسطس، داخل البنوك المصرية الحكومية والخاصة.

سعر الدينار الكويتي في بنك قناة السويس

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي نحو 60.30 جنيه للشراء، مقابل 62.42 جنيه لعمليات البيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي وفق بداية التعاملات الصباحية للبنك المركزي، نحو 52.12 جنيه للشراء مقابل 62.39 جنيه لعمليات البيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي، نحو 59.94 جنيه للشراء، مقابل 62.32 جنيه لعمليات البيع، حسب ما أعلنه البنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 59.86 جنيه للشراء مقابل 62.32 جنيه لعمليات البيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية في بداية المعاملات التي تم نشرها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، نحو 58.37 للشراء مقابل 62.38 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدينار الكويتي في أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك أبوظبي الإسلامي نحو 60.05 جنيه للشراء مقابل 62.45 جنيه لعمليات البيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB في بداية التعاملات التي تم نشرها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، نحو 60.30 للشراء مقابل 62.42 جنيه لعمليات البيع.