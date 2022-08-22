رئيس الوزراء: مصر تتبنى خطة للاستفادة من كل قطرة مياه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة أولت على مدار الفترة الماضية اهتماما كبيرا بالمشروعات الصناعية، ومشروعات معالجة المياه، في ظل أنّ المورد الرئيسي للمياه في مصر هو نهر النيل، ودشّنا مشروعات لإعادة تدوير المياه للاستفادة من كل قطرة مياه، مشيرا في هذا الصدد إلى الاستفادة من مياه الصرف الزراعي التي كانت تُصرف في البحيرات والبحر المتوسط وإعادة معالجتها مرة أخرى والاستفادة منها.

ملتقى لوجوس الثالث للشباب 2022

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال استقباله البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ونحو 90 شابا من المشاركين في ملتقى لوجوس الثالث للشباب 2022، اليوم: «لدينا محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، وهي واحدة من أكبر 3 محطات على مستوى العالم».

تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة

وأشار مدبولي، إلى أنّ الدولة المصرية قامت على مدار الفترة الماضية بتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وفي هذا الصدد جرى إطلاق برنامج الرئيس لبناء الوحدات البديلة للمواطنين الذين يسكنون في هذه المناطق، وهي وحدات مزودة بالأثاث والأدوات الكهربائية، وكانت تكلفة الوحدة على الدولة نحو نصف مليون جنيه، ولا يدفع المواطن سوى مبلغ بسيط شهريا للصيانة، وتم بناء 250 ألف وحدة سكنية استفاد منها 1.25 مليون موطن تم نقلهم إلى مساكن حضرية.