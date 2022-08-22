مدبولي: مصر تُطبق منهجية دول شرق آسيا في النهوض باقتصاداتها

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّه قبل العام 2014 كان عدد سكان مصر أقل بمعدل 15 لـ16 مليون نسمة، وكانت نسبة البطالة تتجاوز 13%، وكان الاقتصاد المصري متدهورا، لهذا فإنّ الدولة المصرية تبنّت منهجية مهمة للغاية، وهي تلك المنهجية التي طبّقتها دول شرق آسيا في النهوض باقتصاداتها، وتعتمد على التركيز على أعمال الاستثمار في البنية التحتية في جميع المجالات والقطاعات.

ملتقى لوجوس الثالث للشباب 2022

وأضاف مدبولي، خلال استقباله البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ونحو 90 شابًا من المشاركين في ملتقى لوجوس الثالث للشباب 2022، اليوم: «مع تزايد عدد السكان كنا في حاجة للتوسع في الرقعة المعمورة وبالتالي إنشاء مجموعة من المدن الجديدة مثل مدينة العلمين الجديدة، وهي بالمناسبة ليست منتجعًا سياحيًا أو مصيفًا فقط، ولكنها إلى جانب ذلك تضم مدينة صناعية وجامعة ومشروعات سكنية، وكل هذه المشروعات لها عائد اقتصادي كبير على الدولة المصرية».

إنشاء مدن جديدة «ذكية ومستدامة»

وأكد رئيس الوزراء أنّ إنشاء المدن الجديدة كان هدفه في الأساس إقامة تجمعات سكنية للشباب تتميز بجودة حياة أفضل، لافتًا إلى أنّه على سبيل المثال ستشهد مدينة العلمين الجديدة انطلاق شبكة القطار السريع، وسيكون بها ميناء سيسهم في الربط لوجستيًا مع أوروبا ويتم تطوير مطار العلمين بصورة مستمرة، فالمدينة تضم كل المقومات التي تضمن حياة أفضل للشباب، موضحًا أنّ كل المدن التي يتم إنشاؤها «ذكية ومستدامة».

وأضاف رئيس الوزراء، في هذا الصدد: نعمل على رفع مستويات التعليم، ونقيم من أجل ذلك عددًا كبيرًا من الجامعات، لا سيما الجامعات المتخصصة في العلوم الحديثة مثل الجامعات الأهلية والتكنولوجية.