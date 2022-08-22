الإحصاء: 512 ألف فدان المساحة المستصلحة بمشروع المليون ونصف فدان

أصدرالجهاز المركزي للتعبئــة العامـــة والإحصــــاء اليوم، النشـرة السنوية لاستصلاح الأراضي عام 2020/ 2021 ومن أهم مؤشراتها ما يلي:

- بلغ إجمالي مســاحة الأراضي المستصلحة 87 ألف فدان عــام 2020/ 2021 مقابــل 81 ألف فـدان عام 2019/2020 بزيادة بلغـت نســبتهـا 7.5%، ويرجــع إلـى زيـادة مســاحة الأراضي المستصلحة بشـركات القطاع الخاص هذا العام.

مساحة شركات القطاع الخاص 84.4 ألف فدان

بلغـت مساحة شركات القطاع الخاص 84.4 ألف فدان بنسبة 96.8٪، يليها مساحة الأراضي بالجمعيات التعاونية 1.8 ألف فدان بنسبة 2%، ثم الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بمساحة ألف فدان بنسبة 1.2%.

بلغت المساحة المنزرعة بمشروع المليون ونصف فدان 140 ألف فدان عام 2021/2020، مقابل 115 ألف فدان عام 2020/2019 بنسبة زيادة قدرها 21.7% عن العام السابق، بينما بلغت المســاحة المستصلحة 512 ألف فدان حتى عام 2021/2020، حيث احتلت محافظة مطروح الترتيب الأول، فقد بلغت المساحة المستصلحة بها 197 ألف فدان بنسبة 38%، تليها محافظة المنيا بمساحة 168 ألف فدان بنسبة 33%، ثم محافظـة الوادى الجـديد بمساحة 92 ألف فدان بنسبة 18%، ثم محافظة أسوان بمساحة 55 الف فدان بنسبة 11%.

إقبال الشركات على إقامة مشروعات الثروة الحيوانية

- بلغـت المسـاحـــة المقــام عليهــا مشـروعات الثـروة الحيـوانيــــة (إنتاج ألبــان وتسميـن وتربيـة ماشيـة أغـنــام) من الأراضــي المستصلحـة، 136 فدانًا عـام 2020/ 2021 مقـابــل 181 فدانًا عام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 24.9 ٪ ويرجع ذلك إلى انخفاض إقبال الشركات على إقامة مشروعات الثروة الحيوانية.