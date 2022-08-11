مميزات قرض مشروعات الثروة الحيوانية من البنك الزراعي.. أجل تمويل يصل لعام

يقدم البنك الزراعي المصري، برامج متنوعة لتمويل مشروعات الثروة الحيوانية، سواء فيما يتعلق ببرامج التربية والتسمين أو إنتاج الألبان بهدف دعم صغار المربين والمنتجين، والمساهمة في تنمية الثروة الحيوانية بما يحقق الإكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، تفاصيل ومميزات قرض مشروعات الثروة الحيوانية الذي يقدمه البنك الزراعي المصري.

الفئات المستهدفة

- الأفراد الطبيعيين من صغار المربين وشباب الخريجين.

- المزارع والشركات والجمعيات.

الغرض من التمويل

شراء رؤس الماشية (أبقار – جاموس) محلية أو مستوردة، بغرض التربية أو التسمين والأعلاف والعلائق اللازمة لها.

سعر العائد

%5 لشراء ( البتلو محلي - مستورد)، وفقاً لمبادرات البنك المركزي.

الفئات التسليفية

- أولاً: البتلو المحلي

عدد الرؤوس

الحد الأدنى 3 رؤوس، الحد الأقصى 55 رأسًا.

أجل التمويل

بحد أقصى عام

آلية الصرف

بالنسبة للشراء، يتم الصرف على دفعه واحدة في حالة شراء عشرة رؤوس فأقل، وأكثر من عشرة رؤوس يتم الصرف على دفعات على ألا تزيد قيمة الدفعة عن عشرة رؤوس، وهكذا إلى أن يتم الصرف بالكامل.

بالنسبة للتغذية، دفعة أولى 55% نقدي، دفعة ثانية 55% نقدي بعد الشراء والتأمين والمعاينة للدفعة الثانية يتم الصرف بعد 3 شهور من الدفعة الأولى.

- ثانيا: البتلو المستورد

عدد الرؤوس

- الحد الأدني 3 رؤوس، والأقصى 55 رأسًا.

أجل التمويل

بحد أقصى ستة أشهر

آلية الصرف

بالنسبة للشراء، يتم تحويل قيمة شراء الرؤوس لحساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

بالنسبة للتغذية، صرف نقدي لدفعة أولى 55%، وصرف دفعة نقدية ثانية 55% بعد 3 شهور من الأولى، ويمكن السماح بالصرف النقدي الكامل في حال توافر المخازن ورغبة العميل في ذلك.

مميزات التمويل

بدون مصاريف إدارية، سهولة في الإجراءات، عائد بسعر مميز، بالإضافة إلى إمكانية السداد في نهاية الدورة.

المستندات المطلوبة للأفراد

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية للعميل وللضامن.

- إيصال مرافق حديث.

- سند الملكية / الإيجار لمقر المشروع.

المستندات للشركات والمنشآت

- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب المنشأة أو من له حق التوقيع.

- سجل تجاري وبطاقة ضريبية.

- رخصة مزاولة النشاط.