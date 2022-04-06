الريف المصري: بدء تقنين وضع اليد لأراضي مشروع المليون ونصف فدان

أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن فتح باب تلقى طلبات تقنين وضع اليد بجميع الأراضى والمواقع التابعة لشركة تنمية الريف المصرى الجديد والمشروع القومى المليون ونصف المليون ونصف.

قيمة رسوم المعاينة 500 جنيه للفدان الواحد

وأكد اللواء مهندس أركان حرب عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، حرص الشركة على تكثيف الإجراءات التى تتخذها لتقنين أراضى وضع اليد داخل مناطق المشروع القومى لإستصلاح وإستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان.

وتقرر فتح باب التقنين وتلقى الطلبات وسداد رسم المعاينة المقررة، مرفقاً به إحداثيات قطعة الأرض المطلوب تقنينها، فى الفترة من يوم الأحد الموافق 3 أبريل 2022 وحتى نهاية يوم الخميس 16 يونيو 2022، علما بأن قيمة رسوم المعاينة 500 جنيه للفدان الواحد، وعلى المتقدمين للتقنين الإلتزام بكافة التعليمات والتوقيتات المحددة.

مد مهلة السماح من سداد الأقساط لمدة عام

وكانت شركة تنمية الريف المصرى الجديد قد أقرت مؤخراً حزمة من التيسيرات لمنتفعيها من صغار المزارعين والشباب، شملت مد مهلة السماح من سداد الأقساط لمدة عام إضافى بدون فوائد، وذلك للمنتفعين الجادين الذين قاموا بإستزراع وتنمية أراضيهم بمنطقة المغرة.