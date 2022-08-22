مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالجنيه المصري.. تعرف عليها

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استمرار أعمال تسجيل رغبات تنسيق الجامعات الخاصة وفقاً للحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفي ذات السياق يبحث المئات من طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عن مصاريف الجامعات الخاصة والتي منها مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2022 وأقرتها الجامعة بالجنيه المصري للطلاب المصريين.

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2022

وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2022 للطلاب المصريين والتي تقدر بالجنيه المصري:

كلية الطب البشرى: 130 ألف جنيه.

كلية الصيدلة: 72 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه.

كلية التكنولوجيا الحيوية: 55 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 55 ألف جنيه.

كلية التربية الخاصة: 25 ألف جنيه.

كلية الإعلام: 40 ألف جنيه للشعبتين عربي وإنجليزي.

كلية الآثار والإرشاد السياحي: 25 ألف جنيه.

- كلية اللغات والترجمة: 35 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان: 105 آلاف جنيه.

كلية التمريض: 36 ألف جنيه.

كلية الإدارة والاقتصاد: 40 ألف جنيه للشعبتين عربي وإنجليزي.

كلية تكنولوجيا المعلومات: 45 ألف جنيه.