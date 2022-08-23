6 أحداث وتقارير اقتصادية ترسم مسار الذهب الأسبوع الجاري.. «جاكسون هول»

تترقب أسواق وبورصات الذهب العالمية، أحداث وتقارير اقتصادية مؤثرة هذا الأسبوع، من شأنها تحديد مسار المعدن الأصفر، صعوداً أو هبوطاً، الفترة المقبلة.

تقرير مديري المشتريات

بحسب الأجندة الاقتصادية لأحد منصات التداول، فإن أسواق وبورصات الذهب العالمية تترقب هذا الأسبوع صدور 5 تقارير اقتصادية وحدث اقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، أولها صدور القراءة الأولية لمؤشرات مديري المشتريات، الثلاثاء 23 أغسطس 2022، والتي من شأنها تحديد مسار التضخم الأمريكي، وما إذا كان سيعزز من مواصلة تحركات الفيدرالي الاحتياطي لرفع أسعار الفائدة.

تقرير طلبات السلع المعمرة للولايات المتحدة

ثاني التقرير الاقتصادية المزمع صدورها، تقرير طلبات السلع المعمرة للولايات المتحدة، غدا الأربعاء 24 أغسطس 2022، وكذلك تقرير القراءة الأولية لإجمالي الناتج المحلي الأمريكي الخميس 25 أغسطس 2022، بالإضافة إلى تقرير إعانات البطالة الأمريكية أيضاً الخميس، وهي تقارير تؤشر على المسار المتوقع للتضخم الأمريكي.

منتدى جاكسون هول الاقتصادي

يعقد الخميس 25 أغسطس 2022، منتدى جاكسون هول الاقتصادي، ويستمر حتى الجمعة 26 أغسطسط 2022، والذي سيتناول على مدى يومين، العديد من القضايا المتعلقة بمواصلة تشديد السياسة النقدية الأمريكية ورفع سعر الفائدة، وتأثيرات ذلك على أسواق السندات والأسهم والذهب.

تراجع الذهب أمام الدولار

وفي وقت سابق أمس الإثنين، استقرت أسعار الذهب دون 1750 دولارًا للأوقية، بعد تراجع في جلسة ختام الأسبوع الماضي، نسبته 3%، بدعم من التفاؤل الذي عكسته تصريحات صناع السياسة النقدية الأمريكية، بشأن رفع عوائد الدولار والخزانة، الأمر الذي هبط بالطلب على السبائك الذهبية، وفقا لمنصة «تريدينج إيكونوميكس».