أسعار الذهب تتراجع 8 جنيهات في التعاملات المسائية.. انخفاض كل الأعيرة

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 17 أغسطس الجاري، مقارنة بأسعار المعدن النفيس في بداية التعاملات الصباحية، بينما تراجعت أسعار المعدن الأصفر على المستوى العالمي بنسبة 0.76% وبمقدار 13 دولار أمريكي، مقارنة بأسعار الذهب أمس الثلاثاء.

وأظهرت بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، تراجع أسعار الذهب بما يتراوح بين 5 و8 جنيهات مقارنة بأسعار التعاملات الصباحية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأكدت «شعبة الذهب» أن سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر جاذبية في مصر) تراجع في التعاملات المسائية بمقدار 8 جنيهات بعدما سجل منذ قليل نحو 1077 جنيها للجرام الواحد مقارنة بـ1085 جنيها في بداية التعاملات الصباحية.

وتابعت «شعبة الذهب»، بأن سعر جرام الذهب عيار 24 تراجع أيضاً بنحو 7 جنيهات في التعاملات المسائية، مسجلاً نحو 1230 جنيها للجرام الواحد، مقارنة بـ1240 جنيها للجرام في التعاملات الصباحية.

ولفتت إلى أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل في التعاملات المسائية نحو 923 جنيها، متراجعاً بنحو 7 جنيهات، مقارنة بـ930 جنيها لسعر الجرام الواحد مع بداية التعاملات، في الوقت الذي سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 720 جنيها متراجعاً بنحو 5 جنيهات مقارنة بالتعاملات الصباحية.

تراجع قيمة الجنيه الذهب اليوم

وحول قيمة الجنيه الذهب (يعادل 8 جرامات ذهب عيار 21) قالت شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر الجنيه الذهب سجل في التعاملات المسائية نحو 8616 جنيها (دون احتساب المصنعية أو ضريبتي الدمغة والقيمة المضافة) متراجعا بنحو 64 جنيها مقارنة بأسعار التعاملات الصباحية.

وعلى المستوى العالمي تراجع سعر أوقية الذهب في البورصات العالمية بنحو 0.75% بمقدار 13 دولار الأمريكي، بعدما سجل سعر الأوقية في التعاملات الصباحية نحو 1775 دولار، لتهبط في التعاملات المسائية عند 1762 دولار وفقا لوكالة «بلومبرج».