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أسعار الذهب تنخفض 11 جنيها خلال تعاملات اليوم

كتب:

مارينا رؤوف
02:16 م | الأربعاء 17 أغسطس 2022
الذهب

الذهب

شهدت أسعار الذهب، انخفاضا ملحوظًا في السوق المحلية والعالمية، خلال بدء تداولات وتعاملات، اليوم الأربعاء، حيث انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم 11 جنيها، وفق تقارير تداول الأسعار المحلية، وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21، 11 جنيها، مقارنة بسعر أمس للبيع، ليسجل سعر البيع في التعاملات الصباحية 1074 جنيها، بدلا من 1085 جنيها.

وأشارت تقارير الأسعار، إلى أنَّ عيار 24 سجل 1,227 جنيهًا للجرام، وعيار 18 سجل 921 جنيها للجرام،  وعيار 14 سجل 716 جنيهًا للجرام، وبلغ سعر الجنيه الذهب 8 آلاف و592 جنيها، دون إضافة المصنعية أو الدمغة أو الضريبة، مشيرة إلى أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.