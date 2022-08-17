أسعار الذهب تنخفض 11 جنيها خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب، انخفاضا ملحوظًا في السوق المحلية والعالمية، خلال بدء تداولات وتعاملات، اليوم الأربعاء، حيث انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم 11 جنيها، وفق تقارير تداول الأسعار المحلية، وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21، 11 جنيها، مقارنة بسعر أمس للبيع، ليسجل سعر البيع في التعاملات الصباحية 1074 جنيها، بدلا من 1085 جنيها.

وأشارت تقارير الأسعار، إلى أنَّ عيار 24 سجل 1,227 جنيهًا للجرام، وعيار 18 سجل 921 جنيها للجرام، وعيار 14 سجل 716 جنيهًا للجرام، وبلغ سعر الجنيه الذهب 8 آلاف و592 جنيها، دون إضافة المصنعية أو الدمغة أو الضريبة، مشيرة إلى أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.