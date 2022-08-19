أسعار الذهب تتراجع لأدنى مستوياتها في 3 أسابيع.. 1760 دولارًا للأوقية

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع بعد تسجيلها 1760 دولارًا للأوقية، اليوم الجمعة، وكانت في طريقها لإنهاء الأسبوع بتراجع حاد، متأثرة بالتزام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمواصلة رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم، وفقا لبيانات «تريدينج إيكونوميكس».

ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في شهر

وأدى الموقف المتشدد للبنك المركزي الأمريكي إلى ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في شهر واحد مقابل المنافسين الرئيسيين، ما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

في آخر تعليق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، قال رئيس بنك سانت لويس الفيدرالي جيمس بولارد، إنه يفكر في دعم رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر، وقال إنه لا يمكن القول إن الاقتصاد شهد أسوأ ما في ارتفاع التضخم.

خفض توقعات أسعار الذهب مستقبلا

في غضون ذلك، انضم بنك كريدي سويس مؤخرًا إلى بنك جولدمان ساكس في خفض توقعاته لأسعار الذهب، مشيرًا إلى ضغوط من ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية واعتزام بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض التضخم، سيدعمان التوقعات بالانخفاض.

وكان محضر لجنة السياسات النقدية ببنك الاحتياطي الفيدرالي، أشار إلى أن قرارات معدل الفائدة المستقبلية ستستند إلى البيانات الاقتصادية الواردة، بالإضافة إلى تقييمات كيفية تكيف الاقتصاد مع ارتفاع أسعار الفائدة.

ومن شأن قرار زيادة الفائدة الأمريكية من جانب الفيدرالي الأمريكي بنفس الوتيرة السابقة، أن يدعم قوة الدولار الذي بلغ مستويات قياسية خلال الأشهر الماضية، وهو ما سيعني بالتبعية العزوف عن الذهب، نظرا لزيادة العائد على أدوات الدين.

وفي شهري يونيو ويوليو الماضيين أقرّ بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادتين في سعر الفائدة بـ 150 نقطة أساس، في محاولة لتحجيم التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 40 عاما.