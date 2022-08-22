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الرئيس السيسي يهنئ أوكرانيا بذكرى يوم الاستقلال

كتب:

سارة ثروت
04:16 م | الإثنين 22 أغسطس 2022
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، برقية تهنئة إلى رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

السيسي يهنئ «زيلينسكي» بيوم الاستقلال 

ووفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أوفد الرئيس السيسي، محمد نجم الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة أوكرانيا بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.

كما حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على توخي الحذر قبيل احتفالات يوم الأربعاء بمرور 31 عامًا على استقلال أوكرانيا عن الحكم السوفييتي، في الوقت الذي سقط فيه وابل من القذائف بالقرب من أكبر محطة نووية في أوروبا، وقصفت القوات الروسية مناطق في جنوب وشرق البلاد.

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بقلم سارة ثروت