اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اغتيال ابنة ألكسندر دوجين جريمة دنيئة، وفقًا لنبأ عاجل نقلته قناة العربية.

واتهمت أجهزة الأمن الروسية الأجهزة الخاصة الأوكرانية بقتل ابنة مفكر شهير مقرّب من الكرملين من خلال تفجير سيارتها قرب موسكو، وفق وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، وأضافت في بيان نشرته وكالات أنباء روسية أن الشخص الذي فخّخ سيارة داريا دوجين فرّ لاحقًا إلى إستونيا.

التحقيقات الروسية في مقتل داريا دوجين

ولقيت «داريا» مصرعها بعد انفجار عبوة ناسفة يُعتقد زرعها أسفل مقعد سائق السيارة «تويوتا لاند كروزر»، وهي سيارة والد داريا ألكسندر دوجين وكانت تستقلها لحضور إحدى الفعاليات.

وأوضحت لجنة التحقيقات الروسية أن العبوة الناسفة التي تحتوي على مادة TNT المتفجرة تم زرعها أسفل مقعد السائق، بحسب وكالة «تاس» الروسية للأنباء، لافتة إلى أنه وفقًا للأدلة التي تم جمعها من موقع الانفجار، فإن هناك شخصًا ما قام بالتخطيط لتفجير السيارة.