أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا تستضيف الملحق العسكري الأمريكي

استضافت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا الملحق العسكري لدى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، في ضوء خطة الأكاديمية لصقل مهارات الدارسين العسكريين والمدنيين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بنقل وتبادل الخبرات العلمية والعملية مع مختلف الدول والثقافات الأجنبية.

وألقى الملحق العسكري الأمريكي بالقاهرة محاضرة تضمنت جهود الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة للأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرًا لعمق الشراكة والتعاون العسكري مع مصر، وجميع دول المنطقة، والتشاور والتنسيق المستمر في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لمواجهة التحديات التي تستهدف المنطقة والتعاون للتغلب عليها.

وألقى مساعد مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير المنظومة التعليمية بشكل متواصل، لإعداد الكوادر المؤهلة، وكذا توعيتهم بمختلف التحديات التي تواجه الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

واختتم اللقاء بتقديم درع الأكاديمية للملحق العسكري الأمريكي بالقاهرة، والتقاط الصور التذكارية.