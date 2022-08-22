«الأعلى للأزهر» يهنئ رضا حجازي بتوليه منصب وزير التربية والتعليم

عقد المجلس الأعلى للأزهر الشريف، اليوم الاثنين، جلسته الدورية، برئاسة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لمناقشة عدد من الموضوعات، والوقوف على استعدات الأزهر للعام الدراسي الجديد 2022/2023.

تولي رضا حجازي وزارة التربية والتعليم

وقدم المجلس الأعلى للأزهر الشريف التهنئة للدكتور رضا حجازي، عضو المجلس الأعلى للأزهر، بمناسبة توليه وزارة التربية والتعليم، متمنين له السداد والتوفيق في خدمة أبناء وطننا، والارتقاء بمنظومة التعليم قبل الجامعي، وتوفير البيئة المناسبة للنهوض بمستوى المعلمين، وتطوير المناهج التعليمية.